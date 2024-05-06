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台灣智慧醫療聯盟 組AI國家隊

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
台北榮總副院長李偉強(左起)、國泰醫院院長簡志誠、亞東醫院院長邱冠明、台中榮總院長陳適安、高雄榮總院長陳金順、林口長庚醫院院長陳建宗。記者廖靜清／攝影
台北榮總副院長李偉強(左起)、國泰醫院院長簡志誠、亞東醫院院長邱冠明、台中榮總院長陳適安、高雄榮總院長陳金順、林口長庚醫院院長陳建宗。記者廖靜清／攝影

AI蓬勃發展，後疫情時代更加速人工智慧技術在醫療領域的應用，掀起新一波數位革命。國家科學及技術委員會吳政忠主委於110年提出「台灣智慧醫療聯盟計畫（Taiwan Smart Healthcare Alliance, TSHA）」，歷經三年研究發展，台中榮民總醫院、台灣智慧醫療聯盟計畫推動辦公室於5月5日舉辦「2024台灣智慧醫療聯盟計畫成果發表會」，聚焦產品實際落地，以及未來醫療AI商品化模式。

台中榮民總醫院院長暨台灣智慧醫療聯盟計畫總主持人陳適安表示，人工智慧可以為醫療服務帶來創新，完善精準健康生態體系。TSHA聯盟成立自今，陸續與多家科技大廠、學術研究機構簽訂合作備忘錄。目前正進行23項合作開發案，另與國內各醫學中心合作，組成AI國家隊，實際落地進入臨床場域，把研究產學化，並進入國際市場。

陳適安說，TSHA團隊建構跨機構的人工智慧應用落地驗證合作模式，目前，第一年執行5個專案皆已獲得衛福部食品藥物管理署（TFDA）認證，部分智慧軟體醫材產品也正在進行國際FDA認證，以及產品的跨國輸出應用。另外，第二年與第三年所進行的18個專案持續進行AI模型跨院驗證及申請TFDA認證中。

陳適安期待，將智慧醫療打造成台灣的第二座護國神山，建立醫療領域創新研發應用典範。

台大醫院院長吳明賢表示，台灣發展智慧醫療成果豐碩，可說是遍地開花，吸引許多科技大廠搶進，與各家醫療機構共同研發創新的智慧醫療，以影像辨識判讀的應用為例，現在技術發展已可匯入所有資料、數據，從眼睛疾病就可以看到全身疾病，甚至分析中風機率，突破「分科限制的想像」，從數據掌握病情發展。

吳明賢強調，智慧醫療要邁至產業模式，除了運用在國內醫院，更需將研究成果跨域落地驗證，例如，打團體戰創造可以輸出國外的產業模式，推進智慧醫療產業發展。

中風 台大醫院 榮民

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