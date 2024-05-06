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健康你我他／做與不做 需良性溝通

聯合報／ 文／接輿（高市三民）
老夫老妻即便已無性事，但關愛的眼神，溫暖的擁抱，也有助於身心健康。圖／接輿提供
老夫老妻即便已無性事，但關愛的眼神，溫暖的擁抱，也有助於身心健康。圖／接輿提供

我的熟女朋友曾經說：「很怕老公晚上找她。」言下意是她不想要和老公做那檔事。後來在一女性臉書社團也有這樣的討論，大部分五年級的熟女都害怕性事，因為過了更年期，再行周公之禮，著實不是很舒服；但另一半好像沒這方面困擾，依舊興致勃勃，為避免老公外求，只能勉強應付，但這樣曲意迎合，苦的又是自己，真的是「做與不做，妾身千萬難」啊。

我自己也逐漸有此困擾，我想就轉移老公的注意力吧，平時老公工作忙，晚上比較沒心思想這些事，但到了放假日就不同了， 老公好像就等著要釋放精力，幸賴老公體諒，知道我不太行，所以多是自立自強，我頂多就是助他一臂之力。

後來我想，何不利用放假日邀他出門走走，一趟路下來，回到家漱洗完畢，常常頭一沾枕就呼呼大睡，性事這檔事想都無法想啊，而我也能免除這方面的困擾。

老夫老妻還需性愛嗎？我覺得若有餘力還能有性愛，是上天給的禮物，何況有研究顯示，老年若在性得到滿足是有益身心健康的，但若有一方已力不從心了，就需有良性的溝通，否則若因此影響到夫妻情感，豈不得不償失。

其實即便已無法再有性事，但關愛的眼神，溫暖的擁抱，就算是手牽著手，讓彼此感到對方的熱度和情感，應該也是有助於身心的健康吧。

性愛 老公

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