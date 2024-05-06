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健康主題館／油炸、燒烤別多吃 恐致身體快速老化

聯合報／ 記者廖靜清╱台北報導
烤肉容易讓人吃下過多的糖化終產物，進而導致身體老化，引起慢性疾病。圖╱123RF
烤肉容易讓人吃下過多的糖化終產物，進而導致身體老化，引起慢性疾病。圖╱123RF

● 糖化終產物會改變蛋白質結構

● 高糖飲食 也會讓人體快速老化

● 多吃抗氧化食物 幫助新陳代謝、穩定血糖

現代人飲食西化，容易攝取過多的精緻糖、精緻澱粉，油炸與燒烤等烹調方式也會使食物中的「糖化終產物」（AGEs）暴增。營養師劉怡里表示，最常見烤麵包、烤肉和煎牛排等食物，容易讓人吃下過多的糖化終產物，進而導致身體老化，引起慢性疾病。

什麼是糖化終產物？劉怡里表示，指的是糖與蛋白質相互聚合所產生的物質，它會改變及影響蛋白質的結構、功能，降低蛋白質被代謝的機會，累積在身體內造成慢性發炎。

吃蒸燉煮食品 保留原味

糖化終產物的來源，包括從食物中攝取，以及身體自行產生。劉怡里說，大多數食物原本就含有糖化終產物，例如紅肉、起士、奶油等，若再加上高溫烹調，會增加糖化終產物的形成量。簡單來說，把食材慢慢煮成褐色並散發出的焦香味，會產生「梅納反應」，常見烤麵包和烘焙、烤肉和煎牛排等，都會讓人不小心吃下過量的糖化終產物。

過多的糖化終產物在體內，會降低抗氧化能力，導致皮膚老化、大腦功能損傷、引發糖尿病、腎臟病、心血管疾病等。劉怡里強調，當烹飪溫度超過120°C時，會加快糖與蛋白質的化學反應，以燒烤為例，肉類再刷上醬汁，受熱的蛋白質即開始改變結構，引發有害健康的物質，日常應少做煎、炸、炒的食品，多運用蒸、燉、煮的方式，保留食材原汁原味。

日常高糖陷阱 少喝飲料

糖化終產物是加速老化的主因，過高的血糖也會讓人快速變老、發生疾病。劉怡里提到，當攝取過多糖分後，會引起胰島素過度分泌，形成血糖波動，因此要延緩血糖上升，就要少吃加糖食物。尤其要少喝飲料，手搖飲更是「無糖不歡」，一小匙甜度就超標，最好不要飲用。因為果糖在人體內吸收速度快，且不經過胰島素代謝，而是通過肝臟代謝儲存，易生成尿酸、脂肪肝。

要如何改善糖化終產物、糖分的攝取？劉怡里建議，多吃抗氧化食物、節制甜飲甜食、戒除抽菸喝酒、建立規律運動等，才能幫助身體新陳代謝，穩定血糖。而抗氧化食材主要存在於植物中，尤其是富含維生素A、C、E的蔬果類。

哪些食物可以抗「糖化」？

維生素A：地瓜、南瓜、大番茄

維生素C：芭樂、奇異果、小番茄

維生素E：堅果類、酪梨、植物油

老化 食材

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