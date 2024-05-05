勞檢處開鍘！工人穿破桃機天花板「懸掛半空中」 包商最重恐遭罰30萬

桃園國際機場第二航廈昨天進行設施維護作業時，發生天花板掉落、工人卡在半空中的意外。桃園市勞動檢查處今派員前往勞檢，認為廠商查修時便宜行事，讓維護人員踩進輕鋼架天花板，也未有任何防護措施，將依違反職業安全衛生法規定，對廠商裁處3萬至30萬元罰鍰。

勞檢處表示，桃機2航廈北側轉機旅客休息區天花板內有雨排水管線需查修，維護廠商長薪室內裝修工程有限公司派員到場處理時，未依作業程序使用A字梯，沿管線逐步移動掀起天花板檢修，逕自讓維護人員進入輕鋼架天花板作業，也沒有設置防止踏穿墜落的設施，造成維護人員踏穿天花板，墜落後攀掛在天花板下。

勞檢處表示，依照職業安全衛生設施規則第227條第1項規定，施工時廠商應規畫安全通道，於屋架、雨遮或天花板支架上設置適當強度且寬度30公分以上的踏板，裝設堅固格柵或安全網等防墜設施；由於廠商違反規定，將依法裁處3萬到30萬元罰鍰。

勞檢處也要求桃機公司加強承攬管理，確實督促承攬廠商依法令規定辧理安全防護措施，避免類似情況再發生。