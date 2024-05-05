新北螢火蟲季最盛期 文山農場及坪林都是熱門賞螢秘境
又到了每年賞螢季節，新北農業局盤點54處賞螢秘境，其中位於新北南方的大文山區是熱區，像新店文山農場占地約21公頃，是人氣賞螢地；坪林北勢溪旁，則能在溪流旁體驗賞螢秘徑，民眾不必跋山涉水就能輕鬆觀賞。
每年4至5月為賞螢季節，新北雖為都會區，但亦有眾多郊區有豐富生態，農業局推出「113年度新北市賞螢全攻略」，新北觀旅局及各區公所也都分享許多賞螢秘境。
新北市54處賞螢秘境中，不少位於新北南方的大文山區，像是新店區的文山農場占地約21公頃，還有豐富生態；而周圍地區的坪林，生態也被保護的相當完整，尤其透過國道一下交流道就能到，由於區位特性，坪林賞螢不必跋山涉水，只要在河邊小山丘就能觀賞到滿滿「螢光」。
農業局指出，農業局輔導新北農會於文山農場復育螢火蟲，設置大安水簑衣的植生袋與種植蜜源植物如澤蘭屬植物、長穗木等，營造出螢火蟲友善棲息環境，每年亦復育近1萬隻陸生黑翅螢及水生黃緣螢幼蟲，近期螢火蟲數量達到高峰期，文山農場推出賞螢套裝行程目前已開放報名。
農業局提到，文山農場螢火蟲除能認識生態保育理念，也搭配製茶採茶推出「2024與螢共舞，漫步茶鄉」套裝行程，有採茶體驗、親子DIY以及賞螢導覽，在壓軸活動的賞螢夜觀活動中，也會介紹賞螢過程中巧遇的其他有趣生物，例如樹蛙、貓頭鷹、獨角仙等。
另外，記者也實地走訪鄰近的坪林區，當地生態也被保護的相當完整，一下國道交流道就能到，區公所規畫北勢溪旁就有賞螢秘境路線，民眾到坪林賞螢不必跋山涉水，在河邊小山丘就能觀賞到滿滿螢光。
坪林區長周慶珍說，坪林有豐富自然生態資源，提供螢火蟲生長的絕佳環境，在坪林親水吊橋周邊步道、粗窟里九芎根親水公園、大林里氧森谷花園餐廳、上德里映象之旅野營餐廳、漁光里漁光國小校區及紫東產業道路等都能見到閃閃螢光。
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