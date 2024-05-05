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澎湖花火節開跑搜尋量增 國外旅客慕名來

中央社／ 台北5日電
一年一度的澎湖花火節開跑，根據旅遊業者統計，澎湖的搜尋量暴增9倍，且不少國外旅客慕名而來，顯示今年花火節的強大吸引力。圖／澎湖縣政府提供
一年一度的澎湖花火節開跑，根據旅遊業者統計，澎湖的搜尋量暴增9倍，且不少國外旅客慕名而來，顯示今年花火節的強大吸引力。圖／澎湖縣政府提供

一年一度的澎湖花火節開跑，根據旅遊業者統計，澎湖的搜尋量暴增9倍，且不少國外旅客慕名而來，顯示今年花火節的強大吸引力。

「2024澎湖國際海上花火節．航海王動畫25週年璀璨之夜」2日開幕，今年與日本航海王動畫合作，5月、6月為每週一、四，7月為每週二施放，有10場電影之夜和3套專屬航海王無人機圖型，在觀音亭展演；6月1日、15日和7月28日則分別在七美、望安及吉貝等3場離島場，總計28場活動。

旅遊業者Agoda發布新聞稿表示，澎湖的搜尋量暴增9倍，且不少國外旅客慕名而來，國外旅客人數排行依序為香港、美國、新加坡、日本和澳門。Agoda台灣總經理齊彥喆表示，節慶活動有效吸引旅客數據顯示花火節帶動澎湖搜尋量，反映了今年花火節的強大吸引力。

Agoda推薦4大澎湖活動，包含探索經典北環島路線、潛入澎湖的水上仙境、感受奎壁山摩西分海的壯麗以及觀賞澎湖清澈的夜空。

旅遊業者Booking.com也公布澎湖4大體驗特色行程，包含到七美島的臥牛灣潛水看紫色珊瑚礁、嘗試SUP海上瑜珈、搭乘花火船看花火、體驗當地特有的抱墩捕魚古法等。

Klook則是公布5大風格跳島行程，像是旅客可以到大倉島體驗香蕉船等海上刺激活動、到忘憂島的世界級浮潛點盡情探索豐富的海洋生態和七彩珊瑚礁、前往有「台版馬爾地夫」美稱的澎澎灘抓龍蝦、去有著「台版貓島」之稱的虎井嶼捕捉貓咪曬日光浴的可愛模樣、赴七美島欣賞天然巨大海蝕洞「藍洞」以及知名的七美島雙心石滬等。

澎湖 花火節

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