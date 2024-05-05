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台南30歲男度蜜月返台確診登革熱 機場快篩一度呈陰性

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南一名30多歲男子日前與太太自馬爾地夫度蜜月後返國確診登革熱，南市衛生局接獲通報後，前往個案台南居住地啟動相關防治工作，雖查獲戶外積水容器5個，所幸尚未孳生孑孓，也未掃獲成蚊。圖／南市衛生局提供
台南一名30多歲男子日前與太太自馬爾地夫度蜜月後返國確診登革熱，南市衛生局接獲通報後，前往個案台南居住地啟動相關防治工作，雖查獲戶外積水容器5個，所幸尚未孳生孑孓，也未掃獲成蚊。圖／南市衛生局提供

台南一名30多歲男子日前與太太自馬爾地夫度蜜月後返國，在入境桃園機場通關時因體溫較高，達38.1度，經登革熱NS1快篩採檢，雖呈現陰性，但因男子覺得身體不適，與太太返回高雄住家後，隨即至醫院就醫，昨經PCR採檢陽性確診，目前住院治療中，所幸其太太目前尚未有登革熱症狀，而該男子也是台南今年度第7例境外移入個案。

南市衛生局表示，男子雖未進入台南的社區，但為確保社區安全，接獲疾管署通報後，已前往個案台南居住地啟動相關防治工作，包含完成環境孳清掃蚊、個案住家放置噴霧罐、衛教同住者及簽署敬告書等，並針對住家周圍50公尺及相關活動地點進行密度調查與環境巡查，查獲戶外積水容器5個，所幸尚未孳生孑孓，也未掃獲成蚊；目前已協請男子住院至病毒血症期結束後，再返回台南。

南市登革熱防治中心指出，國際和東南亞登革熱疫情嚴峻，目前台灣境外移入確診病例已累計73例，台南也累計7例，呼籲市民前往登革熱流行疫情國家或戶外活動時，應落實防蚊措施，自疫區旅遊入境後，若有不適症狀，請儘速就醫並主動告知醫師旅遊史。

衛生局提到，今年首度啟動登革熱定點醫師監測計畫，邀集100多位診所醫生參與，提前監測登革熱疫情風險，而統計至4月份已累計500多份監測數據，其中，有不少登革熱NS1快篩案例通報，但經PCR檢測確認屬偽陽性，後續仍會持續監測，避免登革熱疫情在社區擴散。

台南一名30多歲男子日前與太太自馬爾地夫度蜜月後返國確診登革熱，南市衛生局接獲通報後，前往個案台南居住地啟動相關防治工作，雖查獲戶外積水容器5個，所幸尚未孳生孑孓，也未掃獲成蚊。圖／南市衛生局提供
台南一名30多歲男子日前與太太自馬爾地夫度蜜月後返國確診登革熱，南市衛生局接獲通報後，前往個案台南居住地啟動相關防治工作，雖查獲戶外積水容器5個，所幸尚未孳生孑孓，也未掃獲成蚊。圖／南市衛生局提供

台南 疫情 登革熱

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