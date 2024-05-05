台灣智慧醫療聯盟成立醫學中心AI國家隊 盼打造第2座護國神山

後疫情時代，加速人工智慧技術（AI）在醫療領域的應用，隨著數位技術的進步，AI醫療在台灣的發展以實現精準健康為願景。國家科學及技術委員會吳政忠主委於110年提出「台灣智慧醫療聯盟計畫（Taiwan Smart Healthcare Alliance, TSHA）」，歷經3年研究發展，今天舉辦「2024台灣智慧醫療聯盟計畫成果發表會」，聚焦產品實際落地，以及未來醫療AI商品化模式。

台中榮民總醫院院長暨台灣智慧醫療聯盟計畫總主持人陳適安表示，聯盟成立之初，陸續與多家資訊科技公司、學術研究機構簽訂合作備忘錄，共同推動跨域協作。三年來，實際將智慧醫療科技落地應用，為醫療服務帶來的創新，並以推動台灣下一個世界級智慧醫療產業為目標。

陳適安提到，TSHA團隊成功建立23隊由全國醫學中心組成的AI國家隊，建構跨機構人工智慧應用落地驗證合作模式，奠定跨醫院合作加速智慧醫材的發展基礎。目前，第一年5個專案，分別為台北榮總腦轉移瘤人工智慧輔助診斷系統、台大醫院人工智慧胰臟癌輔助偵測模型、台中榮總急性腎損傷（AKI）風險預測模型、三軍總醫院人工智慧輔助診斷判讀血鉀濃度之心電圖及林口長庚心室收縮功能篩檢。

5個專案皆已獲得衛福部食品藥物管理署（TFDA）認證，部分智慧軟體醫材產品也正在進行國際FDA認證，以及產品的跨國輸出應用。第二年與第三年所進行的18個專案也持續進行AI模型跨院驗證及申請TFDA認證中。

醫療與資通訊科技是台灣的強項，陳適安說，期待將智慧醫療打造成台灣的第二座護國神山，透過建置健康大數據平台，將各種數據資料轉移為健康照顧，創新加值醫療服務。

台大醫院院長吳明賢表示，台灣發展智慧醫療已經遍地開花，吸引許多科技大廠搶進，並攜手各醫療機構共同研發創新的智慧醫療解決方案。以影像辨識判讀的應用為例，現在技術發展已經可以匯入所有資料、數據，從眼睛的疾病就可以看到全身的疾病，甚至分析中風的機率，突破「分科限制的想像」。

吳明賢說，BIO結合ICT是很好的機會，智慧醫療要走出產業模式而不是只運用在國內醫院，各家醫院把研究成果跨域落地驗證，包括打團體戰創造可以輸出國外的產業模式，鏈結國際。