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省電燈泡vs. LED燈泡 台電曝「優先選它」：能源效率高6成以上

聯合新聞網／ 綜合報導
很多人以為「省電燈泡」比「LED燈泡」還省電，但其實並非如此。 聯合報系資料照片
很多人以為「省電燈泡」比「LED燈泡」還省電，但其實並非如此。 聯合報系資料照片

台電指出，很多人以為「省電燈泡」比「LED燈泡」還省電，但其實並非如此，LED燈泡不只能源效率高省電燈泡6成以上，平均光源壽命也比較久，民眾在選擇產品時，不妨優先考慮。

台電在粉專表示，省電燈泡又名「安定器內藏式螢光燈泡」，之所以會叫做省電燈泡，是因為與傳統的鎢絲燈泡相比更省電。但近年LED照明技術快速提升，LED燈泡的能源效率已高出省電燈泡6成以上，平均光源壽命也較久，且不含汞、鉛，價格也差不多，因此建議民眾可以優先選擇LED燈泡。

台電也提醒大家，燈泡的省電效果可以從「發光效率」（lm／W）來比較，發光效率越高的燈泡，就越能省電。如果日後打算將省電燈泡換成LED燈，可以選擇流明值相近的LED燈泡，「以約1000流明21～23W的省電燈泡，近似亮度的LED燈泡僅約8～9W」，就能以更少的電費維持同樣的亮度。

貼文曝光後，底下留言紛紛表示，「LED還有個好處，就是比較不易碎，就算外殼破損仍能發亮」、「T5燈管這效率不比LED差，價格更便宜」、「日光燈更省電費，功率因數的關係」、「省電燈泡是以前的產品，相較於鎢絲燈泡那種東西，才叫做省電燈泡，哪能跟後面的產品比」。

台電 省電

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