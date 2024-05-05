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桃園停電重災區半個月近20次 網轟：台電懲罰桃園人？

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桃園停電重災區半個月近20次 網轟：台電懲罰桃園人？

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市大園區、中壢區又停電，民眾抱怨「為何老是桃園停電」！（電纜故障示意圖）。圖／台電提供
桃園市大園區、中壢區又停電，民眾抱怨「為何老是桃園停電」！（電纜故障示意圖）。圖／台電提供

桃園市半個多月來至今天早上停電近20次，成為全台停電重災，桃園網友頻抱怨「為何老是桃園停電」？桃園市大園區、中壢區昨天深夜零時前突然停電達2779戶，造成許多民眾周休生活不便，台電桃園營業處今天上午表示，這次停電是電纜故障造成，緊急派員修復後，已全數復電。不過連續停電引發桃園民眾批評熱議。

台電桃園營業處表示，昨晚23時44分因電纜故障，大園區青昇路、中興路二段、中正東路三段、中壢區領航南路段、領航北路段、洽溪路、青雲路、青峰路一段、民權路段、公園路二段一帶停電，影響2779用戶，台電即派員至現場查修，已自今天0時54分之後全部復電。

桃園連續停電造成桃園市民生活不便，不少桃園網友批評，「受夠了」，桃園人怎麼能一直忍耐停電？電費漲了，卻三天兩頭停電！也有青埔網友表示，青埔地區停電都幾次了，難道桃園人沒繳費嗎，還是「台電懲罰桃園人」？

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