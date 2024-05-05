強烈雷雨帶影響澎湖 接下來西半部「海景第一排」慎防
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天澎湖地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，位於台灣海峽的強烈雷雨帶正在影響澎湖，當地已出現劇烈雨勢。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預計這波會慢慢往台灣本島靠近，西半部地區稍後將有一波雷陣雨，尤其西部沿海地區是「海景第一排」，更要注意瞬間大雨、雷擊。至於雨勢大小，等更靠近時雷雨帶強度變化而定，室外活動的民眾要特別留意。
中央氣象署表示，今天鋒面接近，西半部、東部、東南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，各地及澎湖、金門、馬祖有局部較大雨勢發生的機率。
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