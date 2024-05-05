今天立夏飆35度高溫 吳德榮：明起2波微弱鋒面接力

今天是24節氣的立夏。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天鋒面接近，各地多雲時晴、白天熱如夏，大氣趨不穩定，午後有局部短暫陣雨或雷雨。北部21至34度，中部22至35度，南部22至35度，東部21至32度。

明天微弱鋒面掠過北部海面，吳德榮表示，其結構鬆散，北部、東半部雲量增多、偶有局部短暫陣雨，其他地區仍多雲時晴。

周二天氣略好轉，吳德榮表示，西半部多雲時晴，東半部偶有局部陣雨。周三另一微弱鋒面快速南下，結構鬆散、影響時間亦很短，北部及東半部再轉有局部短暫陣雨，中南部山區午後亦有短暫陣雨的機率。

吳德榮表示，周四、周五大陸高壓挾乾空氣南下，各地晴朗穩定，南部山區仍有午後陣雨的機率。白天北舒適微熱、南偏熱，清晨輻射冷卻帶來偏低的氣溫，北台灣降得很低，應注意。周六雲量稍增，天氣仍穩定，氣溫略升。