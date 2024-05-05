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保母增加訪視／民團：訪視員工作超載 須配套減壓

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

新版保母訪視指引出爐，針對特定樣態的全日托、夜托幼兒與高風險保母，提升訪視頻率達到提前揪出兒虐目的。民團指出，新版訪視指引是托育品質管理重大里程碑，但必須設置配套，減輕行政工作壓力，基層訪視員才能把心力用於訪視保母，降低意外。

保母訪視是由縣市居家托育服務中心訪視輔導員執行，依現行規定，每位訪視員需面對六十位保母。彭婉如基金會居家托育部研發組長李庭欣說，現行訪視員的工作就已超載，新版訪視指引不僅增加訪視量，也增加更周全的訪視指標，因應新制應設有配套，如增補人力或減少行政庶務，降低訪視員工作量，才能專心在訪視實務上。

李庭欣表示，訪視員必須填寫各式報表，每周、每月、每季都要回報，若能優化資訊系統，當相關主管機關需要了解托育現況時，可直接從系統就調出資料；訪視員與保母的比率，可參考澳洲，雖然每個月訪視，但一人負責廿名保母，而台灣訪視員的工作量是澳洲的三倍。

「增加訪視次數至六次只是樓地板，看得愈多愈有機會發現風險，啟動連續加強訪視的機率也會上升。」李庭欣表示，訪視頻率提升讓訪員更容易察覺托育異狀，一旦察覺風險，工作量就接踵而來，必須再增加訪視頻率，工作壓力絕非只是每年增加二次訪視而已。

托育及就業政策催生聯盟發言人黃喬鈴表示，新版指引將訪視指標列舉得更周全，但當務之急是如何落實至訪視現場，針對拒絕訪視等難以執行的狀況，地方政府也應支持居托中心，達到提升照顧品質的目的。

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