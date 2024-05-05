生活美學／開幕首檔 請出羅丹與印象派名家

富邦美術館開幕大展為國際級的《真實本質：羅丹與印象時代》，雕塑大師羅丹及印象派藝術家塞尚、雷諾瓦、莫內等名家作品成為第一批貴客，常設的《富邦典藏展．觸動》亦請出重量級的常玉、趙無極、朱沅芷真跡。

《真實本質：羅丹與印象派時代》展覽即日起至9月23日在富邦美術館舉行，由洛杉磯郡立美術館（Los Angeles CountyMuseum of Art，LACMA）策畫，為LACMA藏品首度大規模來台，也是此展首度在美國以外舉行，100多件展品出自羅丹及其藝術生涯中一起工作、展覽的印象派畫家與雕塑家之手。

羅丹兩件「施洗者約翰」也在展出之列。記者吳致碩／攝影

展出作品包括19世紀雕塑大師羅丹（Auguste Rodin）及印象派藝術家塞尚（Paul Cézanne）、雷諾瓦（Pierre Auguste Renoir）、莫內（Claude Monet）、畢沙羅（Camille Pissarro）、竇加（EdgarDegas）、西斯萊（Alfred Sisley）、高更（Paul Gauguin）和波納爾（Pierre Bonnard）等名家雕塑與畫作。

本次展品之貴重與難得，可想而知，富邦美術館館長翁美慧表示，美術館克服運輸、保險等重重困難與挑戰，才得以將如此精采的展覽與來自世界各地的藝術收藏帶到台灣，作為饒具意義的開幕展覽。

富邦美術館此次展覽包括羅丹「地獄之門」11件作品。記者吳致碩／攝影

此次展出多件羅丹在學術上重要性極高的作品，包括奠定羅丹學術地位的〈巴爾札克紀念像〉、最為人討論的公共藝術重要作品〈加萊義民〉、位於〈地獄之門〉頂部的經典作品〈影子〉，兩件〈施洗者約翰〉，以及一系列精湛的人體表現之作，包括〈哭喊〉、〈皮耶德維松的左手〉等。館方在LACMA的架構上重新布局，更有脈絡，還呈現羅丹脫臘法創作步驟，更具教育意義。

《富邦典藏展．觸動》則將富邦收藏第一次以策展方式公開，展出華人現代與當代藝術史上具關鍵地位的6位藝術家：趙無極、常玉、朱沅芷、江賢二、王懷慶、蘇笑柏等人作品共20餘件，包括富邦美術館鎮館之寶、30年未曾曝光的常玉〈白蓮〉，以及常玉經典裸女與寫意靜物之作。

富邦美術館館長翁美慧期待透過典藏展分享自身收藏經歷，讓大眾了解藝術是與內在自我的對話，在人生的不同狀態中，會和藝術品激發出不同的觸動。

羅丹作品(巴爾札克紀念像)(Monument to Honore de Balzac)，原型塑於1897年，本作翻鑄於1967年，青銅，297 x 120 x 120 cm，此作為奠定羅丹學術地位的重要作品。 圖／富邦美術館提供