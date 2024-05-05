台鐵喊漲 北高自強號直追高鐵

台鐵已廿九年未調漲票價，今年起公司化，票價是否調漲備受關注。交通部明將赴立法院「針對台鐵票價上漲暨列車準點率提升作為」專案報告，台鐵公司依據立法院核准的鐵路運價率公式，今年預計提出合理報酬率百分之三、四、五等三方案。若以百分之五方案為例，北高自強號票價將從八四三元，漲至一二一九元。

對此，交通部長王國材表示，台鐵票價將下半年再討論。台鐵公司則表示，今年預計等去年決算核准後就會再提出，希望下半年可以調整。

台鐵現行區間車費率為每人每公里一點四六元、莒光號費率為每人每公里一點七五元、自強號費率為每人每公里二點二七元。台鐵公司依據立法院核准的鐵路運價率公式，今年將提出合理報酬率百分之三、四、五等三方案，調整後漲幅依序為百分之卅五點六二、四十點四一、四十四點五二。

以區間車為例，基本費率將依序可提升為每人每公里一點九八元、二點○五元、二點一一元；莒光號可提升為每人每公里二點三七元、二點四六元、二點五三元；自強號可提升為每人每公里三點○八元、三點一九元、三點二八元。

換算下來，板橋到台北區間車現行票價十五元，可調漲到廿至廿一元；台北到台中莒光號票價二八九元，可調漲到三九一至四一七元；台北到高雄自強號票價八四三元，可調漲到一一四四至一二一九元。

其中，台北到新左營自強號，若一口起漲足百分之四十四點五二，票價將從八二四元，漲到一一九○元，儘管相較於高鐵一四九○元，仍有三百元差距，但台鐵最快約要四小時十六分才能抵達，高鐵約兩小時，相較之下台鐵是否漲足票價仍待觀察。

台鐵公司表示，台鐵票價廿九年沒調整，導致連年虧損，前年曾提送過方案，但交通部沒有奉核，今年預計等去年決算核准後就會再提出，會根據立法院核准的鐵路運價率公式，在三方案中擇一方案。

交通部表示，台鐵公司今年將按照立法院決議票價調整公式，以去年決算成本資料，考量公司內部營運條件，外部社會經濟情勢、市場供需，研議票價合理化方案，後續還要經過董事會、交通部費率審議會審查，報行政院核定。