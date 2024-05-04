寶林案釀4死仍有2人住加護病房 遇食物中毒怎辦？醫提醒1點加速判斷

寶林茶室食物中毒案，至今已超過1個月，累積4人死亡，2人仍在加護持續救治中。重症醫學會理事長高國晉表示，食物中毒病人住進加護到死亡實屬罕見，此事事件也讓大家驚覺醫師警覺的重要性。他也提醒民眾，若未來不幸仍有類似事件發生，病人或其家屬主動提供詳細病史，將有助醫師判斷。

中華民國重症醫學會今日舉辦米酵菌酸（新譯邦克列酸）學術研討會，邀集收治重症個案的醫院醫師，如馬偕醫院、北醫附醫、三總等，以及台大毒理學研究所、台大法醫學研究所等代表與會。寶林茶室中毒案為邦克列酸引發，累積33位民眾檢出邦克列酸陽性，4人死亡、2人仍在加護病房治療。

馬偕醫院收治兩位寶林茶室個案，內科加護病房護理小組長葉淑美聽到家屬病人提到河粉，突然聯想與另一位個案經歷相似，通報通報加護病房主治醫師、重症醫學科醫師王薏婷才意外串連起此事事件。

高國晉表示，台灣食物中毒到病人住進加護病房到死亡非常少見 ，此次寶林茶室事件是很好的範例，讓全國能知道第一線醫護人員警覺的重要性。另外，重症醫學為多團隊多專科合作，本次不只毒物科，也涉及腎臟科、胸腔科等，反映出重症醫學樣貌，因此舉辦研討會。

高國晉表示，此次會議為學術討論，但若不幸仍有此類罕見憾事發生，民眾可以注意紀錄詳細病史有助於醫療人員做後續治療診斷，病人跟其家屬可以主動提供相關紀錄。以本次寶林茶室案件為例，有一位個案獨居，很難找到相關線索，為確認其飲食記錄，甚至要確認發票紀錄；若是能即時提供詳細記錄，有助於更快速找到相關線索。