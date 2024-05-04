票價凍漲29年！台鐵再提運價調漲方案 北高自強號漲足逼近高鐵票

台鐵雖然每2年檢討一次運價計算公式，但票價至今已29年未調漲，今年元旦起公司化，票價是否調漲備受關注。台鐵公司依據立法院核准的鐵路運價率公式，今年預計提出合理報酬率3%、4%、5%等3方案。以短程板橋到台北區間車為例，可漲到5至6元；長程台北到高雄自強號可漲到301至376元，漲幅35.62%至44.52%。

台鐵現行區間車費率為每人每公里1.46元、莒光號費率為每人每公里1.75元、自強號費率為每人每公里2.27元。台鐵去年委託陽明交大進行票價研究，負責票價研議專案負責人、陽明交大運輸與物流管理學系教授邱裕鈞根據鐵路運價率公式計算，合理報酬率為3%至5%。

台鐵公司依據立法院核准的鐵路運價率公式，提出合理報酬率3%、4%、5%等3方案，調整後漲幅依序為35.62%、40.41%、44.52%，以區間車為例，基本費率將依序提升為每人每公里1.98元、2.05元、2.11元；莒光號提升為每人每公里2.37元、2.46元、2.53元；自強號提升為每人每公里3.08元、3.19元、3.28元。

以3%至5%合理報酬率、漲幅35.62%至44.52%試算，板橋到台北區間車票價15元，可調漲到20至21元；台北到台中莒光號票價289元，可調漲到391至417元；台北到高雄自強號票價843元，可調漲到1144至1219元。

若台北到新左營自強號漲足5%合理報酬率至1190元，與台灣高鐵台北至左營票價1490元相差僅300元，但台鐵最快約要4小時16分才能抵達，高鐵約2小時，相較之下台鐵是否漲足票價仍待觀察。

交通部長王國材今表示，台鐵票價下半年再討論。台鐵公司表示，台鐵票價29年沒調整，導致連年虧損，2022年曾提送過方案，但交通部沒有奉核，今年預計等2023年決算核准後就會再提出，希望下半年可以調整，會根據立法院核准的鐵路運價率公式，在合理報酬率3%、4%或5%中選擇一項方案，提出後還需費率委員會同意，並送至行政院核定。

交通部預計下周一於立法院進行專案報告，其中提到，台鐵公司今年將按照立法院決議票價調整公式，以2023年決算成本資料，考量公司內部營運條件，外部社會經濟情勢、市場供需，研議票價合理化方案，後續還要經過董事會、交通部費率審議會審查，後續報行政院核定。