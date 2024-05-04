華航號召員工、親友淨灘 與地球共好建構永續未來

中華航空從2011年起舉辦了13場淨灘活動，累積人數已超過2000人次，今天華航號召近350位員工及親友，由資深副總經理陳奕傑帶隊，前往桃園竹圍漁港淨灘，從各式塑膠瓶罐、餐盒到廢棄漁業用具，現場共計撿拾近300公斤的海廢垃圾，藉由實際的淨灘行動，喚起減塑、減垃圾從日常生活做起的意識，力行海洋環境生態保育，建構一個永續、乾淨、健康的未來。

華航今天以鄰近桃園企業總部的竹圍漁港豬鼻子沙灘為淨灘場域，主動清理海灘垃圾。志工們早早地就來到現場，大朋友帶著小朋友，一起戴上手套、彎下腰逐一撿起被遺忘的廢棄物，在專業的志工帶領下，幫助參與者了解水資源、淨灘與源頭減塑的重要性。今天淨灘也發現塑膠廢棄物與垃圾不若以往多，顯見環保意識己慢慢深植人心，期盼海灘垃圾量逐年減少，寓教於樂與地球共好，還給地球一個乾淨的海洋。

南部場也將於5月11日聯合旗津區公所共同舉辦，在高雄旗津海水浴場接力淨灘，由華航高雄分公司總經理馮震宇帶領，邀請員工親友及旅行業者共襄盛舉。華航期盼藉由南北齊心協力，關懷在地海域健康，展現對環境保護的承諾，落實企業永續責任與使命；透過實際的淨灘活動，也了解海洋廢棄物的種類及來源，同時鼓勵活動當日自備環保杯及環保袋，響應綠色生活，從源頭檢視日常習慣，減少使用一次性塑膠品，為守護環境努力。