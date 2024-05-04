快訊

微軟Windows 11開始功能表也有惱人廣告！教你手動關閉回歸乾淨

影／高雄SKM Park對面濃煙竄升 資源回收場起火原因不明

華航號召員工、親友淨灘 與地球共好建構永續未來

攝影中心／ 記者季相儒／ 桃園機場即時報導
華航今天號召超過百位員工及親友，由資深副總經理陳奕傑帶隊淨灘，共撿起近300多公斤的廢棄垃圾，為地球永續盡一份心力。圖／中華航空提供
華航今天號召超過百位員工及親友，由資深副總經理陳奕傑帶隊淨灘，共撿起近300多公斤的廢棄垃圾，為地球永續盡一份心力。圖／中華航空提供

華航空從2011年起舉辦了13場淨灘活動，累積人數已超過2000人次，今天華航號召近350位員工及親友，由資深副總經理陳奕傑帶隊，前往桃園竹圍漁港淨灘，從各式塑膠瓶罐、餐盒到廢棄漁業用具，現場共計撿拾近300公斤的海廢垃圾，藉由實際的淨灘行動，喚起減塑、減垃圾從日常生活做起的意識，力行海洋環境生態保育，建構一個永續、乾淨、健康的未來。

華航今天以鄰近桃園企業總部的竹圍漁港豬鼻子沙灘為淨灘場域，主動清理海灘垃圾。志工們早早地就來到現場，大朋友帶著小朋友，一起戴上手套、彎下腰逐一撿起被遺忘的廢棄物，在專業的志工帶領下，幫助參與者了解水資源、淨灘與源頭減塑的重要性。今天淨灘也發現塑膠廢棄物與垃圾不若以往多，顯見環保意識己慢慢深植人心，期盼海灘垃圾量逐年減少，寓教於樂與地球共好，還給地球一個乾淨的海洋。

南部場也將於5月11日聯合旗津區公所共同舉辦，在高雄旗津海水浴場接力淨灘，由華航高雄分公司總經理馮震宇帶領，邀請員工親友及旅行業者共襄盛舉。華航期盼藉由南北齊心協力，關懷在地海域健康，展現對環境保護的承諾，落實企業永續責任與使命；透過實際的淨灘活動，也了解海洋廢棄物的種類及來源，同時鼓勵活動當日自備環保杯及環保袋，響應綠色生活，從源頭檢視日常習慣，減少使用一次性塑膠品，為守護環境努力。

華航以「持續落實 ESG 推動，創造企業永續競爭力」為發展核心，耕耘永續作為成果卓越，連續8年入選DJSI道瓊永續指數新興市場成分股，是台灣唯一獲選的航空公司；國際永續評比機構S&P Global最新2024年永續年鑑評鑑結果，獲評全球航空產業前5%殊榮，亦是台灣唯一七度入榜的運輸業者。華航以身作則從地方到國際，實踐企業永續經營不遺餘力。

華航今天永續淨灘行動，志工們清出大型廢棄輪胎。圖／中華航空提供
華航今天永續淨灘行動，志工們清出大型廢棄輪胎。圖／中華航空提供

永續 淨灘 華航

延伸閱讀

【Daily Podcast】華航名古屋空難30年：飛安改善與媒體報導

華航首創航空星光夜跑嘉年華馬拉松 10月12日開跑

屏東縣環保局阿塱壹淨山淨灘 清出184公斤100多包垃圾

靈鷲山攜手婦女企管協會成員貢寮淨灘 宣讀愛地球宣言

相關新聞

票價凍漲29年！台鐵再提運價調漲方案 北高自強號漲足逼近高鐵票

台鐵雖然每2年檢討一次運價計算公式，但票價至今已29年未調漲，今年元旦起公司化，票價是否調漲備受關注。台鐵公司依據立法院...

保母訪視指引公告 增訪視次數、身心狀況列觀察重點

剴剴案引發國人對托育安全重視，衛福部檢討會議中提到，將修改居家托育人員訪視指引。衛福部社家署上月30日公告指引內容，並發...

母親節國道交通量估增4至6% 12處地雷路段將匝道儀控

母親節將於5月12日登場，高速公路局研判，民眾大多有家庭聚餐及出遊規畫，參考近年母親節及周休六日國道交通量統計資料及特性...

脊椎問題痛起來要人命 除了手術還能選擇「西洋針灸」

50歲吳小姐在加工區工作需久站及搬貨，3年前因右臀疼痛檢查為腰椎滑脫，嚴重到走路就痛，醫師建議開刀治療但她不想做手術，只...

他隔69年再登船恍如隔世 自由中國號114天橫渡太平洋

69年前，6位年輕人帶著夢想與勇氣，開著木造的「自由中國號」從基隆出發，共花114天橫渡太平洋抵達美國舊金山完成創舉。當...

長照床位不足桃衛生局推多元服務 議員促加強醫養合一

桃園市衛生局統計至今年1月底，長照需求人口推估為7萬4365 人，按衛福部以20%做為長照床需求數標準計算，約為1萬48...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。