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波波牙醫、偏鄉計畫爭議多 衛福部：收到意見會再溝通

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
5月4日為牙醫師節，然而衛福部草擬「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」以及海外歸國「波波牙醫」的爭議未平，部分團體仍有疑慮。此為鹿谷鄉牙醫醫療站，示意圖。本報資料照片
5月4日為牙醫師節，然而衛福部草擬「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」以及海外歸國「波波牙醫」的爭議未平，部分團體仍有疑慮。此為鹿谷鄉牙醫醫療站，示意圖。本報資料照片

5月4日為牙醫師節，然而衛福部草擬「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」以及海外歸國「波波牙醫」的爭議未平，本土小牙醫聯盟對於國外學歷認定、實習名額仍有異議。衛福部口腔健康司副司長顏忠漢表示，有收到其意見，但他們的說法不全然正確，會與醫事司一起再和他們溝通。

本土小牙醫聯盟日前發出給新任衛福部長邱泰源的公開信指出，「優化偏鄉醫療精進計畫第二期牙科草案」計畫結束後無法強制國外學歷醫師到偏鄉服務，不能解決城鄉差距。另一方面，《醫師法施行細則》修正草案降低國外學歷生考我國醫師國考的標準，讓遠距教學、不正常管道入學的學生都可以應試。

本土小牙醫聯盟呼籲衛福部，停止無法造福偏鄉的偏鄉計畫，並在醫師法或其施行細則明文規定國外牙醫學歷畢業生實習名額上限為國內招生名額10分之1。

針對偏鄉醫療計畫，立委盧縣一日前在立法院質詢時也指出，未來幾年內是否會出現500多名波波牙醫變成偏鄉牙醫？衛福部長薛瑞元回答，這些說法不不正確，但現況是牙醫系畢業的學生大部分集中都會區，很多偏鄉沒有牙醫。因此該計畫是希望透故鼓勵措施，讓牙醫願意到偏鄉服務，必沒有限制是波波牙醫或是本國牙醫。牙醫要在衛生所服務或是自己在偏鄉開業都可以。

衛福部醫事司2月26日預告《醫師法施行細則》修正草案，預告期已滿。顏忠漢說，有收到本土小牙醫聯盟的意見，但是他們的說法並不全然正確，會跟醫事司一起溝通，讓他們了解條文的意思不全然是這樣。醫事司司長劉越萍則說，後續會繼續跟口腔司討論，尊重口腔司意見。

另，衛福部主任秘書、口腔司代理司長張雍敏今天出席「全民口腔健康，有愛無礙」記者會受訪時僅表示，今天以宣導口腔健康為主，對於近日爭議不願多談。

偏鄉 牙醫 衛福部

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