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花蓮旅遊補助千元 理想大地加碼！假日不加價、買3送1

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
5、6月歡享價，2至4人同行、一泊一食，平均每人可享1,999元超值優惠價。圖/理想大地提供
5、6月歡享價，2至4人同行、一泊一食，平均每人可享1,999元超值優惠價。圖/理想大地提供

為振興花蓮旅遊，政府宣布祭出多項優惠措施，包括現金補助自由行、平日入住每房補助1,000元，假日入住補助500元。花蓮理想大地百合花正盛開，業者推出「5、6月歡享價」，即日起至6月30日、2至4人同行，一泊一食7,996元，平均每人約1,999元。

這項優惠自即日起至2024年6月30日，旺日、假日入住不另加價，但連續假期不適用，每天限量3組。2至4人同行，入住西班牙主題房型住宿乙晚特價7,996元，內容包括幸福迎賓小品、里拉自助早餐、應許運河遊艇導覽、飯店免費活動設施使用、花蓮機場/車站定時定點來回接送乙次(採預約制)。此外，住客加購里拉自助晚餐或風味晚間合菜，可享買三送一、3,300優惠價(平均每人825元)。

理想大地線上旅展也即起開賣，兩人同行一泊一食優惠價5,600元起，團購買6送1單張4,800元起，並特別加碼於8月31日前入住享有以下優惠好康：每人贈送生態竹筏體驗 (限定平日，加人付費)，加人免費升等豪華客房二中床 (每日限量3間)，當日壽星送客房精緻手工蛋糕。

相關資訊可查官網，或電洽：03-865-6789、02-2658-8181。

理想大地官網線上旅展開賣，兩人同行一泊一食優惠價5,600元起，團購買6送1、單張4,800元起。圖/理想大地提供
理想大地官網線上旅展開賣，兩人同行一泊一食優惠價5,600元起，團購買6送1、單張4,800元起。圖/理想大地提供

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