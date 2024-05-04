台灣好玩卡納台鐵周遊券國旅也適用 擬7月上路

交通部觀光署日前向交通部報告提升台灣旅遊便利性的台灣好玩卡（Taiwan Pass）新規畫，繼年初推出納入高鐵3日券的國際版後，預計7月納入台鐵的5日周遊券，國旅也適用。

觀光署自104年起輔導各縣市發行台灣好玩卡，提升國內外旅客在台灣旅遊的便利性，今年起轉型，整合串聯全台主要大眾運具，包括高鐵、台鐵、捷運、台灣好行等，並以App為載體提供電子票券服務。

觀光署元旦先推出台灣好玩卡Taiwan Pass國際版，包含高鐵3日券、4選1的捷運行程（北北基好玩卡2日券、機捷來回票、中捷48小時票、高捷加輕軌2日券）、4選1的台灣好行路線（清境、日月潭、阿里山線、墾丁快線），售價為新台幣2500元，約為原價3990元的62折，在電商通路銷售，只有外籍觀光客可購買。

觀光署已規劃將台鐵5日券也納入台灣好玩卡Taiwan Pass，客群鎖定短天期來台旅遊的國際自由行旅客及國內自由行旅客，內容與國際版搭配的捷運及台灣好行路線相同，售價2800元，約原價4150元的67折，預計7月上路。

台灣好玩卡Taiwan Pass國際版，目前於KLOOK、KKDAY、CHANGI RECOMMENDS（新加坡樟宜機場集團）、TRIP.COM、雄獅旅遊及阿里山EASY GO等6個電商平台銷售。

觀光署指出，依據108年「來台旅客消費及動向調查」，國際入境旅客逾80%旅客採自由行；另86%到訪北部，中南部則低於30%。

觀光署盼透過自辦好玩卡，串聯雙鐵、捷運等交通，結合旅遊支線客運，拓展來台旅客足跡，不再侷限北部區域，能輕易暢遊全台，體驗各地旅遊資源，有效提升國內外旅遊人次，帶動觀光發展。