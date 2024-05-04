鳳梨盛產期好滋味 專家教你3個挑選小撇步

每年的3至7月是鳳梨盛產期，農業部表示，產地由南部一路往北進入盛產，氣候溫暖且陽光充足的環境，讓鳳梨特別香甜多汁，想要品嘗果香滿溢的鳳梨好滋味，就要趁現在。

怎麼挑選到香甜好吃的鳳梨？「農業部」臉書粉專表示，3個挑選鳳梨的小撇步，第一，大小及外觀；挑選大小落在1至1.5公斤中小型果，適合小家庭一次食用。果實結實飽滿呈短圓筒狀，果皮無裂縫及碰傷，果目大而開展，果梗切口則要小且新鮮，果實聞起來有一股濃郁香味者為佳。

第二個撇步，果皮色澤；鳳梨成熟是由頭部往尾部（冠芽端），慢慢由綠色轉變成橙黃色，但不同季節，其最佳成熟度之轉色程度不一：春果（2至3月）可以挑選5分之3轉黃至全黃；夏果（4至7月）5分之1至5分之3轉黃即可。

第三個撇步，手指輕彈果實；如同選購西瓜一般，挑選鳳梨可以用手指稍微輕彈果實。鼓聲果（手指輕彈鳳梨聲音似打鼓聲），其肉質細緻且耐貯放，轉黃程度越高，甜度及風味越佳，室溫下可儲放約1周，是購買的首選。肉聲果（手指輕彈鳳梨聲音似彈肌肉聲）：多汁低酸，纖維稍粗，不耐貯放，天氣熱時易有發酵味，要盡早食用。