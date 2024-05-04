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今天溫暖好天氣 明天立夏水氣增、慎防雷雨突襲

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地溫暖穩定，東半部高溫為27至29度，西半部30至32度，局部溫度更高一些，感受上溫暖偏熱。記者林伯東／攝影
今天各地溫暖穩定，東半部高溫為27至29度，西半部30至32度，局部溫度更高一些，感受上溫暖偏熱。記者林伯東／攝影

今天各地溫暖穩定，中央氣象署表示，東半部高溫為27至29度，西半部30至32度，局部溫度更高一些，感受上溫暖偏熱。降雨方面，基隆北海岸及東半部雲量較多，偶有短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後配合熱力作用，北部地區及中南部山區局部短暫雷陣雨，對流發展明顯，有較大雨勢發生的機率。

周日是24節氣的立夏。鋒面接近，環境轉不穩定，水氣增多，上午開始西半部地區就斷斷續續有局部陣雨甚至雷雨出現，降雨機率高，且午後對流發展較旺盛，在東北部、東部地區及各山區有局部較大雨勢發生的機率。

下周一鋒面位於台灣北部海面，下周二鋒面通過台灣北部海面，因位在鋒面尾端，且結構較鬆散，主要影響迎風面的北部、東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區天氣變化較小，中部在下周一雲多、偶有零星陣雨，到下周二轉為多雲到晴，而南部兩天皆為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

下周三、下周四東北季風稍增強，北部及東北部地區稍轉涼，其他地區早晚亦涼；水氣逐日減少，

下周三迎風面的北部及東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨；下周四僅東部、東南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

下周五東北季風減弱，不過各地早晚仍涼，白天逐漸轉偏東風，各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區有零星短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨。

11日至13日東半部地區局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

近期累積雨量較多且餘震仍頻繁，氣象署表示，山區易有土石鬆動造成崩坍、落石，若非必要避免前往山區活動，並注意自身安全。

東北季風 鋒面 雷雨

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