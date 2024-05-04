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未來2周局部雨 氣象署估5月下旬才有大規模降雨發生條件
時序進入梅雨季，中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」表示，未來兩周台灣在受到鋒面影響期間，雖然仍會有局部性的降雨。但預估要等到5月下旬夏季風環流建立之後，才會有大規模降雨發生的條件。
中央氣象署說，從目前的海氣環流狀況顯示，阿拉伯海及印度洋目前仍被反氣旋式高壓環流籠罩，而東南亞的菲律賓及中南半島受到副熱帶高壓的影響，近期也發生許多極端高溫事件。從模式預報來看，目前的狀況還會延續一段時間。
未來第1周（今天至5月10日）：期初受鋒面影響，各地有局部短暫陣雨或雷雨；其餘時間以多雲到晴，午後有局部短暫陣雨的天氣為主。
未來第2周（5月11日至5月17日）：第2周環境水氣略增，降雨機率增加。
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