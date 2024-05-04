橘世代／【不老電競，熱血延燒】翻轉老化 樂齡玩家尬電競

電競、電玩不只是年輕人的世界，事實上，在全球各角落都有樂齡族投入，且熱血、專業程度不輸年輕人，成長幅度如星火燎原，逐漸成趨勢，完全打破大眾刻板印象。

研究顯示，樂齡族群打電競、電玩，對維持大腦、身心健康有正向幫助。國內玩家正努力在社區推廣，讓許多樂齡族互相交流、競技，與晚輩、年輕人互動，更歡樂、有趣。

數位版看這裡 不老電競打出活力

樂齡族群打電競、電玩，對維持大腦、身心健康有正向幫助。圖為比賽勝出時刻，樂齡玩家開心高舉雙手歡呼。圖／弘道老人福利基金會提供

「你們那麼老，還能打電競、打電玩？」、「你們這樣打電競，血壓沒問題吧？」弘道老人福利基金會在二○二一年舉辦「不老電競大賽」，號召長輩參與，樂齡玩家在電競世界一戰成名，連國外媒體都報導。歷經三年，這些長輩的熱血精神在台灣各地持續延燒，打破社會刻板印象，更發現電玩有三大利多。

「自從我媽、我哥因阿茲海默症往生，我就隨時小心任何微小跡象。」年近八十的麥克．林賽（Mike Lindsay）住在美國加州聖地牙哥，「聖地牙哥聯合論壇報」報導，林賽為了維持大腦健康，在大兒子介紹下進入電競、電玩領域。

在全世界，包括台灣，愈來愈多像林賽一樣的樂齡族馳騁於電競、電玩世界。

六十六歲的珊蒂．巴爾伯（Sandy Barber）是退休護理師，住美國康乃狄克州普蘭菲爾德區，她接受美國退休者協會（ＡＡＲＰ）訪問表示，她從一九七○年代中期開始打電動。二○二○年，大兒子才四十五歲就離開人世，她靠線上遊戲，讓自己不要一直沉溺於悲傷，過程中交到很多年輕朋友，甚至有玩家邀請她赴英旅遊。

長者使用網路 5年增近一倍

ＡＡＲＰ於二○二三年調查顯示，過去六年中，美國逾五十歲電玩玩家增加一千兩百萬人，增幅百分之卅。在台灣，據衛福部二○二二年「老人狀況調查」，六十五歲以上使用網路，五年間由百分廿六點五增至百分五十點三六，其中每天或幾乎每天使用網路者，近九成七會「用LINE、Fb和親友聊天、視訊」，百分之四十六點六四會「玩線上遊戲、聽音樂、觀看影片」。

不只美國、台灣，在北歐、日本，樂齡電競玩家的動向也非常吸睛。二○一七年，在瑞典舉行「夢想駭客」（DreamHack）」電競大賽，當時隊員平均七十一歲的「ＣＳ電競戰隊─銀色狙擊手（Silver Snipers）」一上場就備受矚目，這是全球第一支樂齡電競隊伍，並獲廠商贊助。

二○二○年，在日本，當時近九十歲的日本遊戲YouTuber「森浜子」獲頒全世界「最年長遊戲YouTuber」金氏世界紀錄，她的玩家資歷逾卅八年以上，眾多粉絲爭相祝賀。

二○二一年，日本第一支樂齡電競隊伍「MATAGI Snipers」成軍，隊員招募門檻起初是六十五歲，第二期下修至六十歲，大約四十人報名，經一關關面試、實戰測試，後來約十人每天練習。這群來自秋田縣的玩家從基礎電腦學起，參與「特戰英豪」遊戲，他們固定時間上線，在網路社群或Twitch直播頻道都有逾兩萬人追蹤。

樂齡電競交流 玩家組隊互助

在台灣，弘道老人福利基金會二○二一年舉行「不老電競大賽」，以「英雄聯盟」為競技遊戲，廣邀樂齡長輩，吸引國內外媒體報導，有些玩家繼續交流，在二○二三年底成立全球首個樂齡電競交流協會，也就是中華樂齡電競交流協會。

樂齡勢力正在電競、電玩圈逐漸集結，其活躍度與經濟力也引起關注。中華樂齡電競交流協會理事長徐世昌表示，以「英雄聯盟」來說，國外有樂齡玩家，但並沒有樂齡隊伍，台灣現有十七位樂齡玩家組隊競技，希望未來可以產生新的隊伍，「這樣才能開始比賽」。

ＣＴＥＳＡ電子競技運動協會秘書長余錦亮認為，電競、電動產業帶來的效益，並非只有遊戲本身，像擔任電競主播、實況主，或自己剪輯、製作影音等，都為生活帶來新亮點。國外已有樂齡玩家擔任實況主，期待台灣也有更多樂齡族群因此找到樂趣。