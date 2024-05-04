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國道客運票價一次漲足？ 業者各有考量

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導

交通部昨核定國道客運運價調漲方案，對於票價是否「漲好漲滿」，客運業者各有不同考量。有業者認為，為反映成本，將一次漲足，但也有業者認為，要以搭乘率為最大考量，希望避免對民眾造成衝擊。

首都客運總經理李建文表示，公司的國道客運路線以短途為主，票價多已達運價上限，此次公告運價調漲後，預計會一次漲足在票價上。若以此次漲幅及補貼幅度來看，台北至基隆、台北至桃園、台北至宜蘭等通勤路線票價約會漲三元，希望民眾多使用TPASS月票，降低對荷包的影響。

李建文也提到，若此次調漲票價增加營收，首要會將老舊車輛汰舊換新、替駕駛員調薪，一旦調薪就可望增加駕駛員，屆時也會增加班次密集度，提升服務品質，對民眾有所回饋，也希望大家對國道客運更有信心。

國光客運副董事長王應傑指出，由於國道客運有與高鐵競爭壓力，最重要還是希望增加搭乘率，若漲票價導致搭乘旅客愈來愈少，也會影響業者能拿到的補助，因此首要考量是不能對民眾衝擊太大。

統聯客運則說，公司的國道客運路線多為中長途，大部分票價已達運價上限，基本上交通部公告後會希望一次漲足，但也會擔心票價漲幅太高，影響旅客搭乘率，會依政府補貼幅度評估票價漲幅。

國道客運 票價 調漲

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