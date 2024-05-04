花東旅遊補貼 擬6月提前實施

為振興花蓮震後觀光，交通部原定七月推出花東振興觀光方案，挨批時程太晚。行政院副院長鄭文燦昨表示，花蓮震災後，消費信心還沒恢復，各種紓困、融資與旅遊補貼方案可早點上路，旅遊補貼最短時間內在六月啟動，融資即日起由公營行庫優先承作。觀光署表示，會朝六月實施規畫。

觀光署長周永暉表示，除了考量當地災後復建的進度及餘震狀況，也要參考振興時間點對於成效最大化等因素，正研議是否提前至六月實施，也會傾聽地方意見，確切日期還未定。

農業部農村發展及水土保持署署長李鎮洋指出，行政院二八五點五億的震災重建方案預算中，農村水保署負責一點八三億元的花蓮農村旅遊獎勵，預計會在七月一日暑假期間推出單張面額二五○元的優惠券，可在花蓮地區購買當地農特產品，外縣市的花蓮農特產品展售也可使用，優惠券類似先前推出的農遊券，相關方案規畫中。

至於是否會提前於六月開始發放優惠券？李鎮洋說，因為各部會的振興獎勵方案都會在行政院觀光平台討論，優惠券推出時間會以行政院統一發布為主。

鄭文燦表示，融資即日起由公營行庫優先承作，旅遊補貼由觀光署和農業部推動，會在最短時間內啟動，下清水橋預計五月底完成修復，屆時大客車和遊覽車才能通行，旅遊補貼擬從六月啟動，希望國人多到花蓮旅遊。