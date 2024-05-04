健康你我他／互信互諒懂珍惜 性不性沒關係

我與外子因作息不同，10多年前即分房而眠。現實生活像把銼刀，30多年磨盡相愛一生的誓言，夫妻只像同住家人，但求餬口及養大兒女。

濃情蜜意逐漸淡去，只剩下柴米油鹽醬醋茶的日常，稍有不慎擦槍走火，兩人便如殺紅眼的仇人，累積的不滿化成了脣槍舌劍，殺得彼此傷痕累累，冷戰數日，待他按捺不住欲望，便只剩閉門羹可吃了。

中老年後子女離家，空巢期彼此相依，不敢指望另一半到這個年紀還能轉性，變成理想的情人，在我心情不好時，款語溫言地陪笑臉、假日和我出門散心。我只能寄情於山水、電影和戲劇，自行尋找人生的樂趣。

有一次聽名人演講，提到夫妻之間不要把性當成武器，要開心伴侶還會為你動心。除了滿足對方，也可以想辦法讓自己開心。例如將他的臉想像成最愛的偶像劇男主角，當你遇上時，會如何散發熱情與之纏綿；也可以多溝通床笫之間哪些方式是你喜歡的、哪些則會讓你痛苦。

以往同事間促狹說笑，有人提倡以分擔家事兌換房事，有人約定「一周大事」時程，更好笑的是採行「分級收費」，也有人倡導清心寡欲「無為而治」。其實不論哪一種形式的夫妻，只要雙方能互信互諒，學習建立良好的情緒交流，珍惜共同擁有的美好時光，有沒有性愛，個人倒覺得沒那麼重要。