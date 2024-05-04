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設置癌症新藥基金 須等520後

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

二○二四年總統大選，各黨總統候選人均提出百億癌藥基金政見，準總統賴清德當選後也重申成立基金幫助癌友，立法院厚生會提升新藥可近性委員會昨討論癌症新藥基金施行細節，初步凝聚三共識，確保法源授權與財源穩定、提升癌症治療效率及保障基金財源和永續性，但設置時間將待賴清德上任後規畫，目前無時間表。

癌症新藥基金支付的「新藥」定義，昨於會議中爭執不休，健保署石崇良表示，癌症新藥基金不是「月光寶盒」，而是一項過渡機制，應以療效、成本效益、財務衝擊具不確定性者為優先考量，如僅完成一、二期臨床試驗藥物，癌友緊急使用可先以癌藥基金支付，待藥物通過第三期臨床試驗，給付方式就回到健保範疇。

石崇良表示，公務預算支出的癌症新藥基金，與全民健保相同都是「大家的錢」，定位須明確，否則將會變成以民眾稅收為基礎的第二種健保。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，癌藥基金運作機制設計複雜，在確保可近性與公平性，應擴大現在健保未給付藥物，才能真正「救命」。

立法委員廖偉翔認為，癌藥基金攸關生命，財源須充足穩定，來源須思考多元的可能性，如可來自健保內的藥價調整、藥品給付協議返還的額度，或從健保外的公務預算、特別預算等納入基金財源方向；台灣社區醫院協會理事長朱益宏強調，癌症新藥基金必須獨立於健保財源之外，由政府公務基金編列預算，盼新任衛福部長能在預算規畫時將其納入。

石崇良表示，癌症新藥基金成立時間，須等五月廿日執政團隊就任後才能規畫，目前尚無時間表。

健保署 癌症治療 石崇良

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