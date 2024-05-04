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賴清德喊癌症死亡減3分之1 醫界：有難度

聯合報／ 記者林琮恩李青縈賴昀岫／台北報導
準總統賴清德提出 「2030年癌症死亡人數減少3分之1」，醫界人士認為有難度，但仍樂觀期待。記者林伯東／攝影
準總統賴清德提出 「2030年癌症死亡人數減少3分之1」，醫界人士認為有難度，但仍樂觀期待。記者林伯東／攝影

準總統賴清德提出健康台灣願景，要在二○三○年減少因癌症死亡人數三分之一。然根據衛福部統計，二○一八年起，台灣癌症死亡人數從四萬八千餘人，一路上升至二○二二年的五萬一千九百餘人，要下降三分之一死亡人數，每年要讓一萬七千餘人不因癌症而死，在國內癌症新藥引進牛步，病友等藥時間超過二年等情況，專家不敢樂觀。

賴清德即將於五二○就任，他提出健康台灣政見中，射出癌症治療三箭「提升早期癌症篩檢」、「聚焦基因檢測與精準醫療」、「建立百億癌症新藥基金」，希望能達到二○三○年癌症死亡人數降低三分之一的目標。

近10年癌症死亡人數 製表／元氣中心
近10年癌症死亡人數 製表／元氣中心

乳癌防治基金會董事長張金堅認為，六年內想要降低台灣三分之一癌症死亡人數「有難度」，政府應該要有完善的配套與強大的決心，如癌症用藥標準、給付與治療等都要加強，才有辦法達到健康台灣願景。

張金堅說，各國癌症好發的情形會因種族而異，但台灣過於依賴歐美國家的資料，如果要讓癌症死亡人數下降，無論是從精準醫學、基因醫學等領域，或從實驗室到病床的串聯，統統都應強化，且應設置跨部會的「國家癌症中心」，統籌國家癌症治療現況。

立法委員王正旭表示，降低癌症死亡人數的關鍵在「早期篩檢」，若罹癌高風險群，能及早利用自身、社會資源進行篩檢，可增加早期治療的機會，為達到此目的，他已在立院提案，要讓民眾健檢不論是否檢出疾病都能「抵稅」，藉此提升篩檢誘因。

台大癌醫副院長王鶴健說，目前癌症有不少新治療模式，若是以往受限價錢的考量，造成無法治療的病人，此次若可在國家資源投入支持下，減少經濟負擔，其實有機會翻轉。如鱗狀細胞上皮瘤過去化療成效不好，但現在免疫療法等可助延長生命，降低死亡人數，端看政府如何挹注資源。

台灣癌症基金會執行長賴基銘認為，二○三○年癌症死亡人數減三分之一的目標是可期待的，現在許多癌症治療新藥，等待納健保時間過長，導致癌友得等待七百多天才能用藥，目前國家正在籌備百億新藥基金，將可大幅改善等藥時間，加上若能提升早期發現、避免復發、加強傳統治療等三大關鍵，有望達標。

癌症治療 醫學 願景

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