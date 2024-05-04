院長講堂／部立台東醫院院長王蘭福 奉獻偏鄉 率百年團隊治肺病

衛福部台東醫院守護後山鄉親健康128年，去年2月台南部立新營醫院副院長王蘭福轉調接掌部東，胸腔內科專長的他，盡其所能將畢生所學奉獻給偏鄉外，更要帶領這台百年醫療團隊列車，提升部東醫療服務量能。

發揮所長 對抗肺結核

王蘭福畢業於中國醫藥學院醫學系，是一名公費醫師，87年畢業後，幾乎都在偏鄉地區的縣市服務，包括苗栗、玉里、新營和現在的台東，就這麼巧讓他的胸腔內科專長，得以在肺結核好發的偏鄉縣市盡情發揮，治療更多鄉親。

台東縣肺結核發生率居全台第三高，王蘭福表示，結核病常見「發燒、咳嗽超過2周、體重減輕」三大症狀，潛伏期雖然能長達5年但無傳染力，萬一發病只要按時服藥2周即可降低傳染率，恢復正常生活及工作，治療6至9個月就能痊癒。

肺腺癌是國內癌症第1名，王蘭福也關注台東民眾的肺，雖然台東有乾淨的好空氣，但肺腺癌的成因與長期抽菸、廚房油煙及家族遺傳史有關，建議民眾一定要定期接受檢查。

王蘭福放假就會到處旅遊調適心情，紓解自己的身體和心緒。圖／王蘭福提供

招募新血 推長照醫療

對於台東偏鄉醫療，王蘭福認為，目前部東醫院的規模及設備雖不比台東馬偕和台東基督教醫院，但就醫療體系來說，是不可或缺的重要，尤其部東醫護上下團結一心，疫情期間肩負起收容重症患者的大任，近年更守護起東海岸醫療的責任，讓台東醫療不重疊浪費。

部東醫院有128年歷史，歷經無數次的大樓整建及組織調整，但唯一不變的就是持續堅守台東醫療的第一線。要如何讓部東的運作更有效率和提升服務量能？王蘭福上任後積極招募新血，讓本院和成功分院陸續增加了胸腔內科、眼科、牙科、精神科、急診醫學科、麻醉科等8位專科醫師；同時優化醫院資源，與其他醫院合作引進更多資源。

「未來醫院持續重視專科醫師的增加和長照的發展。」王蘭福說，目前部東精神科醫師已漸完整，也針對老人、一般成人及孩童的診療爭取更多醫師到部東服務，同時面對台東高齡化的問題，長照醫療將是他推動的重點服務之一。

王蘭福要帶領部東這台百年醫療團隊列車，逐步提升醫療服務量能。記者尤聰光／攝影

騎腳踏車 是健康祕訣

管理一間百年醫院，若沒有健康的身體和心靈，著實是很難勝任，王蘭福的養身之道就是控制飲食、多運動，始終讓自己維持運動的好習慣，喜愛運動的他，尤其喜歡騎腳踏車，以保持穩定的健康狀態。

王蘭福表示，現在2個孩子都讀大學，太太工作也較不忙，所以兼顧家庭蠟燭兩頭燒的辛苦面已經不太常發生，反倒是工作的壓力在所難免，所以休假時他會到處旅遊走走調適心情，讓自己的身體和心緒獲得紓解，有好的身心，才能帶領團隊不斷向前邁進，更上一層。

部立台東醫院院長王蘭福。記者尤聰光／攝影 王蘭福

年齡：51歲

專長：一般胸腔疾病、肺癌、肺結核、肺炎、慢性阻塞性肺病、氣喘、重症加護

現職：部立台東醫院院長、胸腔內科主治醫師

學歷：中國醫藥學院醫學系、碩士

經歷：台北榮總胸腔部住院醫師、總醫師、臨床研究員；玉里榮民醫院胸腔科主治醫師；部立苗栗醫院胸腔內科主治醫師；台南新營醫院副院長

給病人的一句話：照顧健康是自己的責任，唯有照顧管理好自己的健康，才能做更多對自己、對社會有意義的事。