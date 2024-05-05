狂歡盛宴，《2024東浪嘉年華》即將震撼登場！

文／ 臺東縣政府 提供

準備好了嗎？台東杉原灣即將於5月18日至19日掀起一場狂歡派對！無論你是沙灘或水域運動愛好者、音樂迷還是喜歡家庭聚會的人，這場週末盛宴都將是你不容錯過的活動。

為期兩天的東浪嘉年華中，每天上午9點至下午16點，你都將能親眼目睹精彩刺激的臺灣沙灘排球挑戰賽、臺灣SUP競速挑戰賽，還有機會參與獨木舟體驗、SUP體驗、親子沙雕體驗等多項海陸活動，絕對能滿足你對自我挑戰和追求歡樂的渴望！

大型風箏展演。 圖／臺東縣政府 提供
大型風箏展演。 圖／臺東縣政府 提供

音樂愛好者們更是不能錯過，每天下午16點至晚上21點，將有韋禮安、FAYE詹雯婷、怕胖團、葛西瓦、艾怡良、徐佳瑩、9M88、夜貓組、冰球樂團、家家、黃明志、巴大雄等多位藝人帶你沉浸在音樂海洋中，讓你舞動心靈，與親友一同享受無限歡樂！

沙灘音樂會。 圖／臺東縣政府 提供
沙灘音樂會。 圖／臺東縣政府 提供

為了讓你更輕鬆地前來參加活動，我們提供便捷的接駁服務。從5月18日上午9時起，在馬亨亨大道/勝利街口及馬亨亨大道/中山路口（原住民會館）將有接駁車巡迴接駁至杉原灣。僅需支付每人NT$20的接駁費用，採去程收費、回程免費，而持有TPASS通勤月票、敬老票及身心障礙證明者更可免費搭乘。

台東ㄧ切安好，無論是從高雄、屏東或是台北前來，交通依然順暢，不管你喜歡美食、音樂、藝術還是各種體驗，東浪嘉年華都將為你帶來一場夏日盛宴，請立即搜尋「東浪嘉年華」Facebook粉絲專頁，了解更多活動詳情，歡迎與我們一起揭開盛夏的序幕！

杉原灣美景與戲水人潮。 圖／臺東縣政府 提供
杉原灣美景與戲水人潮。 圖／臺東縣政府 提供

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