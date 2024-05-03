台鐵71輛新車今年完成交車 600輛EMU3000將全數到位

台鐵車輛近年陸續汰舊換新，訂有「台鐵整體購置及汰換車輛計畫」，台鐵公司表示，今年預計完成EMU3000城際電聯車最後一編交車（增36輛），總計購入600輛，另也將完成20輛R200柴電機車、15輛E500電力機車交車。明年則再完成10輛R200柴電機車交車、2026年再完成50輛E500電力機車。

台鐵公司表示，去年EMU900通勤電聯車520輛案已交車完畢；EMU3000城際電聯車600輛案已交車47編（564輛），最後1編（第50編）將於今年8月完成交車；R200柴電機車共34輛，去年交車4輛，今年交車20輛，預計於明年交車完畢；E500電力機車共68輛，去年交車3輛，今年預計交車15輛，將於2026年交車完成。

台鐵公司指出，今年6月26日進行年度時刻調整後，整體自強號運能將較新車投入前提升39%；整體區間（快）車運能提升35%。配合新車交車期程，同時進行的汰換車輛作業，至今已報廢388輛，今年預計再報廢104輛，直至2026年報廢842輛目標。