台鐵71輛新車今年完成交車 600輛EMU3000將全數到位
台鐵車輛近年陸續汰舊換新，訂有「台鐵整體購置及汰換車輛計畫」，台鐵公司表示，今年預計完成EMU3000城際電聯車最後一編交車（增36輛），總計購入600輛，另也將完成20輛R200柴電機車、15輛E500電力機車交車。明年則再完成10輛R200柴電機車交車、2026年再完成50輛E500電力機車。
台鐵公司表示，去年EMU900通勤電聯車520輛案已交車完畢；EMU3000城際電聯車600輛案已交車47編（564輛），最後1編（第50編）將於今年8月完成交車；R200柴電機車共34輛，去年交車4輛，今年交車20輛，預計於明年交車完畢；E500電力機車共68輛，去年交車3輛，今年預計交車15輛，將於2026年交車完成。
台鐵公司指出，今年6月26日進行年度時刻調整後，整體自強號運能將較新車投入前提升39%；整體區間（快）車運能提升35%。配合新車交車期程，同時進行的汰換車輛作業，至今已報廢388輛，今年預計再報廢104輛，直至2026年報廢842輛目標。
另外，配合行政院「逾齡汰換之車輛，仍具國人成長歷史光彩，待台鐵多元開發擴大文化加值利用」指示，台鐵公司表示，已與學產界及文化界合作，改造具特殊性的文資車輛，除了廣受歡迎的藍皮解憂號之外，還有潮州鐵道園區大物車及苗栗火車頭園區木造車廂等靜態保存車輛，另辦理舊型柴油客車動態保存，將於北中南東各地區，配合不同場域進行輪展。
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