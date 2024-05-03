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優奇公司自主通報黑胡椒細粉疑有蘇丹色素 新北衛生局公布檢驗結果

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市衛生局在4月19日於高林農貿抽驗黑胡椒原料，檢驗結果未驗出蘇丹色素。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局在4月19日於高林農貿抽驗黑胡椒原料，檢驗結果未驗出蘇丹色素。圖／新北市衛生局提供

蘇丹紅事件持續延燒，新北市食品業者優奇公司日前自主通報，發現生產的黑胡椒細粉疑似檢出蘇丹色素，衛生局啟動稽查抽驗，並送食藥署檢驗確認，檢驗結果今出爐，確實驗出蘇丹色素3號，雖然是公司自主通報，但仍違反食安法，將釐清是否有違法添加或製程汙染情形，全案後續將移送新北市地檢署偵辦。

衛生局表示，日前接獲優奇公司自主通報，第一時間即要求該公司落實自主管理責任，並盡速完成下架回收，該批黑胡椒細粉產品共製造銷售170公斤，截至5月3日止已回收61公斤。

另外，衛生局溯源抽驗產品使用高林農貿進口的2批黑胡椒原料，產地為越南，進口日期2022年4月12日及2022年3月26日，經食藥署檢驗蘇丹色素，結果為「未檢出」。

衛生局呼籲，蘇丹色素非我國准用的著色劑，不得使用於食品中，食品業者應落實原料自主管理，並確保食品製程應符合規定，切勿心存僥倖、以身試法，倘發現產品有危害衛生安全時，應主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報衛生主管機關，切莫心存僥倖。

蘇丹紅 衛生局

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