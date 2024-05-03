台大金山分院講座滿滿健康知識 晚美人生遺愛不遺憾

健康的度過晚年人生並且好好善終是不少長輩的心願。而台大醫院金山分院就開啟了一場『晚美人生－遺愛不留遺憾』的巡迴講座，將肌少症、如何動健康以及預約善終等知識透過講師的介紹帶給大家，就是希望長輩不只是要身體健康、好好善終，更加還要自己去創造屬於自己的晚美人生。

台大醫院金山分院院長室特別助理林綉珠指出，台大醫院金山分院是北海岸鄉親重要的醫療資源，不只是開辦門診就醫，巡迴的健康講座也讓民眾獲得滿滿健康知識。近來台大金醫就開啟了一場『晚美人生－遺愛不留遺憾』巡迴講座，第一站從金山出發，讓參與講座的民眾跟著講師的腳步，創造自己的健康完美人生。

一連兩天的講座，內容相當充實，針對年長者常常面臨的肌少症、如何動健康以及預約善終等議題，要帶領長輩吃得健康、動得健康以及做好生命末期的照顧決策。

台大醫院金山分院院長室特別助理林綉珠表示，『晚美人生－遺愛不留遺憾』的巡迴講座，攜手北海岸四區衛生所與多個合作單位，首場從金山出發將巡迴至萬里、三芝與石門，台大醫院金山分院也期待透過有趣且健康知識滿滿的講座，要讓北海岸四區的長輩擁有美好的晚年生活。