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票價一次漲足？ 國道客運業者各有考量

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部審議通過，國道客運四排座基本運價每延人公里漲幅不超過5%、三排座漲幅不超過19.5%。示意圖，與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
交通部審議通過，國道客運四排座基本運價每延人公里漲幅不超過5%、三排座漲幅不超過19.5%。示意圖，與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

國道客運各項成本上漲，營運環境不佳，交通部審議通過，四排座基本運價每延人公里漲幅不超過5%、三排座漲幅不超過19.5%，今拍板中長途票價差額由政府補貼3分之2。對於票價是否連帶調漲，客運業者各有不同考量，有業者認為，調漲運價即為反映成本，因此會一次漲足，另有業者認為，要以搭乘率為最大考量，希望避免對民眾衝擊。

首都客運總經理李建文表示，首都客運國道客運以短途路線為主，過去票價多以達運價上限，此次公告運價調漲後，預計會一次漲足在票價，若以此次漲幅來看，台北-基隆、台北-桃園、台北-宜蘭等通勤路線票價約會漲3至5元，希望民眾多使用TPASS月票，降低對荷包的影響，也多搭乘大眾運輸支持業者。

李建文指出，首都客運若此次調漲運價增加營收，業者會更加努力改變營運體質，朝永續經營目標前進。首要會將老舊車輛汰舊換新、替駕駛員調薪，一旦調薪就可望增加駕駛員，屆時也會增加班次密集度，提升服務品質，對民眾有所回饋，也希望大家對國道客運更有信心。

統聯客運表示，統聯客運國道客運多為中長途路線，目前大部分票價也都達運價上限，此次交通費率審議會審議出的漲幅，也就代表業者實際增加的成本，基本上公告後會希望一次漲足，但也會擔心票價漲幅太高，影響旅客搭乘率。先前公路客運票價差額就是由交通部全額補貼，此次國道客運若是部分補貼，就會依補貼幅度評估票價漲幅。

國光客運副董事長王應傑指出，目前各路線票價為了競爭促銷，多還未達運價上限，此次交通部公告調漲運價，會通盤考量對民眾的影響，及交通部補貼幅度決定是否調漲票價。他表示，國道客運有與高鐵競爭效應，最重要還是希望增加搭乘率，若漲票價導致搭乘旅客越來越少，也會影響業者能拿到的補助，因此首要考量是不能對民眾衝擊太大。

國道客運 票價 調漲

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