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國道客運運價最高漲幅定案 北高票價最高可漲36元

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國道客運運價最高漲幅定案！北高票價最高可漲36元

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
國道客運運價已近18年未調漲，交通部今拍板通過調漲案。圖／聯合報系資料照片
國道客運運價已近18年未調漲，交通部今拍板通過調漲案。圖／聯合報系資料照片

國道客運各項成本上漲，營運環境不佳，中華民國公共汽車客運商業同業公會全聯會提送運價調漲案，交通部審議四排座基本運價漲幅不超過5%、三排座不超過19.5%。交通部長王國材今表示，已批准通過。公路局指出，短途漲幅可由TPASS月票吸收，中長途則由政府補貼漲幅3分之2，以「台北至高雄」路線為例，票價最高可漲36元，今公布後即可實施。

國道客運運價已近18年未調漲，國道客運現行150公里內短途國道每公里運價，三排椅為1.703元、四排椅為1.437元；151以上公里長途國道每公里運價，三排椅是1.448元、四排椅為1.221元。依照此次漲幅，150公里內短途國道每公里運價，三排椅最高調為2.035元、四排椅為1.509元；151以上公里長途國道每公里運價，三排椅調為1.73元、四排椅為1.282元。

交通部交通費率審議會先前指出，考量17年來油價波動、勞基法修法、基本薪資及消費者物價指數上漲，確實造成路線經營成本實際變動，同意國道客運路線高速公路路段每延人公里基本運價調整，即國道客運四排座基本運價每延人公里漲幅不超過5%、三排座基本運價每延人公里漲幅不超過19.5%。

王國材表示，國道客運短途可由TPASS通勤月票吸收，對民眾影響不大；長途部分，會由交通部採票價差額部分補貼，減少對旅客影響，今已批准通過，由公路局發布實施。

公路局指出，現行國道客運路線高速公路段基本運價距今已逾17年，所核定18項成本基礎及運價水準已不符社會現況及營運需要；中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會去年10月提出國道客運路線運價檢討計畫，歷經公路局初審、專案小組審查、公路汽車客運審議會、交通部交通費率審議會，交通部已於5月1日同意調整。

公路局表示，此次調整可合理反映國道客運業營運成本，改善經營環境，促進產業穩定發展。另為推廣公共運輸並減輕民眾負擔，此次運價調整後將透過 TPASS政策補貼TPASS月票使用者，至於非TPASS月票使用者（含非TPASS路線乘客）則由政府補貼漲幅3分之2。

公路局說明，經補貼後TPASS月票使用者實際支付月票票價不變，至於非TPASS月票乘客，則視路線性質而有不同調漲，以常見四排座車型而言，最高漲幅不超過1.56%，三排座也不超過6.46%，另因此次僅調整國道路段部分，實際全路線票價漲幅會更低。

公路局進一步指出，以「1816台北至桃園」短途通勤路線為例，其四排座票價最高調漲1元，三排座調漲3元；「1826台北至台中」中長途路線為例，其四排座票價最高漲4元，三排座17元；「1610台北至高雄」中長途路線為例，其四排座票價最高調整7元，三排座最高漲36元。

公路局說明，此次基本運價調整後，業者得於上限範圍內視實際營運需求調整票價，因整體調整幅度不大，各家業者基於市場機制，未必會調整市場票價，後續如有調整需求，須循程序提報公路局各區監理所備查並公告1周後，才可正式實施。

TPASS 國道客運 票價

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