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母親節國道交通量估增4至6% 12處地雷路段將匝道儀控

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
母親節當周六日國道交通量大，部分瓶頸路段易有壅塞情形。圖／ingimage
母親節當周六日國道交通量大，部分瓶頸路段易有壅塞情形。圖／ingimage

母親節將於5月12日登場，高速公路局研判，民眾大多有家庭聚餐及出遊規畫，參考近年母親節及周休六日國道交通量統計資料及特性，預估此次假期交通需求以短途旅次車流為主，交通量約為108至110百萬車公里，較一般例假日增加4至6%交通量，將針對12處重點路段實施精進式匝道儀控措施。

高公局指出，因應母親節周休六日交通需求，規劃於5月11日及12日針對12處重點路段實施精進式匝道儀控、視國道主線交通狀況採取嚴格匝道儀控管制、機動增加開放路肩路段與時段，及國道全線暫停施工及例行養護作業等交通疏導措施，並於5月12日下午3點至晚間8點維持國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口高乘載管制。

12處精進式匝道儀控，高公局表示，包括國1楊梅至新竹、苗栗至豐原、彰化系統至埔鹽系統南向路段；台北至大華系統、西螺至埔鹽系統、三義至頭屋、彰化系統至后里、台南系統至大林北向路段。國3土城至大溪、快官至霧峰南向路段；後龍至西濱北向路段。國3雙向往國5（汐止系統至南港系統南向、三鶯至南港系統北向、南港系統至坪林南向）。

高公局表示，母親節當周六日國道交通量大，部分瓶頸路段易有壅塞情形，如周六南向桃園、新竹、彰化路段及周日北向南投、彰化、台中、苗栗、新竹、桃園路段易有壅塞情形，建議民眾多利用公共運輸以節省時間，如一定要開車上路，可避開塞車時段及路段，建議出發前可利用「高速公路1968」App或上網查詢國道即時路況。

母親節國道交通疏導措施一覽表。圖／高公局提供
母親節國道交通疏導措施一覽表。圖／高公局提供

交通管制 國道 彰化 母親節

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