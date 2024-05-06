「行動力距離」是什麼？別讓它成為你和媽媽之間的隔閡

你曾留意過與媽媽的「行動力距離」嗎？媽媽的行動力可能隨著歲月而流失，再日常不過的爬樓梯、過馬路、起身坐下等動作不再敏捷俐落，媽媽的行動力和我們有了距離……

從小受媽媽百般呵護，現在換我們用心呵護她，母親節將至，不妨送給媽媽最重要的健康行動力，用銷售No.1的益節（註1）幫助媽媽靈活保養跨越「行動力距離」，顧好媽媽行動力，才能繼續一起創造獨一無二的幸福回憶！

2024母親節將至，不妨送給媽媽最重要的健康行動力。 圖／Shutterstock

Move Free 益節「UC-II®+鈣 關鍵口嚼錠」幫助媽媽行動力雙效保養

全新升級「益節 UC-II®+鈣 關鍵口嚼錠」！美國專利技術UC-II，保有膠原蛋白完整的活性結構，支持媽媽3倍靈活行動力（註2）。同時，還添加鈣守護骨骼健康。鈣質對於年長女性很重要，因為骨質從30歲後會隨著年齡增加而減少（註3），選擇益節行動力雙效配方，支持媽媽更全面地保養行動力（註4）；貼心的口嚼錠劑型設計，讓媽媽不用擔心吞嚥問題，輕鬆咀嚼更好消化吸收！

益節全方位行動力保健產品 用愛拉近與媽咪的行動力距離

美國行動力保健大廠「Move Free 益節」，連續五年蟬連臺灣銷售No.1行動力品牌，深受醫生推薦與消費者信賴。益節長期關注行動力保健議題，針對多元需求推出全方位行動力保健品！

無論年紀多大，我們愛媽媽的心都不曾改變。趁著母親節，幫親愛媽咪選擇最適合的益節產品，遞上長久以來的感謝與祝福，用愛跨越「行動力距離」，讓媽媽的生活持續健康精彩！

（註1）依照 Kantar 凱度消費者指數市調報告，Move Free在2017年9月11日至2022年9月11日期間，為膠囊錠劑保健食品類型中，行動力品牌市佔率（銷售金額佔比）第一名

（註2）WOMAC評估量表中包含3項評估活動指標，UC-II®於試驗之3項評估活動指標中皆具有統計顯著意義。資料來源：Lugo et al, Nutrition Journal(2016) 15:14

（註3）NIAMS (2019)

（註4）Move Free益節UC-II®+鈣關鍵口嚼錠，UC-II®幫助調節生理機能，鈣有助於維持骨骼健康，雙效成分支持保養更完備。