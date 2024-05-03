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新北黑胡椒細粉含蘇丹色素 逾百公斤恐已下肚

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
衛福部食藥署協助複驗新北市「優奇公司」黑胡椒細粉，檢出9ppb的蘇丹三號色素。圖／桃園市衛生局提供
衛福部食藥署協助複驗新北市「優奇公司」黑胡椒細粉，檢出9ppb的蘇丹三號色素。圖／桃園市衛生局提供

新北市優奇公司日前送檢自家黑胡椒粉產品，檢出蘇丹3號、4號，已進一步送衛福部食藥署檢驗，衛福部食藥署副署長林金富今表示，「黑胡椒細粉」被檢出9ppb的蘇丹三號色素，但上游原料業者「高林農貿」的黑胡椒原料，則未檢出蘇丹色素，相關原料已製成產品170公斤，截至昨天共下架53.67公斤。

林金富表示，新北市政府衛生局於4月26日送驗「黑胡椒細粉」等3件檢體至食藥署，結果抽驗自「優奇」的黑胡椒細粉（效期至2026年5月22日）檢出9ppb的蘇丹三號；另2件抽驗自上游「高林農貿」的黑胡椒原料，則皆未檢出4項蘇丹色素，檢驗結果已在今天上午函復新北市政府衛生局。

新北市政府衛生局於上月19日至優奇公司查核，林金富指出，業者用2批原料混合製成170公斤的黑胡椒細粉及其產品，並出貨到新北、台北、桃園、新竹縣、台中、彰化、雲林、高雄、屏東、宜蘭等10縣市共25家業者，截至昨天下架共計53.67公斤。

針對現行在邊境對黑胡椒的管制措施，林金富表示，上月18日起，針對所有國家輸入、號列為「0904.11.10.00-2黑胡椒，未壓碎或未研磨者」的產品，採監視查驗，逐批檢驗蘇丹色素，截至上月30日止，抽中檢驗6批，正在檢驗中。

林金富指出，「香辛料」產品及其貨品分類號列共24項、「調味醬」產品及其貨品分類號列則有11項，共計35個號列，目前有9項逐批檢驗禁用色素，截至上月30日止，抽中檢驗36 批，其中14批蘇丹色素檢驗符合規定、其中1批檢出農藥不符規定；22批檢驗中。

9項檢驗禁用色素的產品號列為：0904.11.10.00.2 黑胡椒，未壓碎或未研磨者；0904.11.20.00.0 白胡椒，未壓碎或未研磨者；0904.12.00.00.3 胡椒,已壓碎或研磨者；0910.91.00.00.9 本章註(乙)所提及之混合物；0910.99.20.00.7 咖哩；0910.99.90.00.2 其他香辛料；1211.90.91.30.8 花椒；1211.90.92.21.8 乾燥玫瑰花，不論是否已切割壓碎或製粉；1211.90.92.29.0其他香料用乾燥植物及植物之一部分（包括種子及果實），不論是否已切割壓碎或製粉。

林金富表示，對於辛香料與調味醬的邊境檢驗，目前有8個項目已列入常規檢驗，分別為蘇丹1號、蘇丹3號、蘇丹4號、橘色2號、玫瑰紅B、對位紅、紅色2號及氮紅，食藥署研檢組正開發「甲苯胺紅」檢驗方法。

蘇丹 黑胡椒

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