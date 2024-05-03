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每4分19秒就1人罹癌 國健署：4種癌早期存活率逾9成

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
最新統計，民國110年新發生癌症人數為12萬1762人，平均每4分19秒就有1人罹癌。本報資料照片
最新統計，民國110年新發生癌症人數為12萬1762人，平均每4分19秒就有1人罹癌。本報資料照片

癌症已經連續41年蟬聯國人十大死因之首，最新統計，民國110年新發生癌症人數為12萬1762人，平均每4分19秒就有1人罹癌。勞動節剛過，衛福部國健署提醒，目前大腸癌、乳癌、子宮頸癌、肺癌及口腔癌篩檢均有公費篩檢，提醒民眾早期發現、早期治療，大腸癌、女性乳癌、子宮頸癌及肺癌的第0期、第1期的5年存活率皆超過9成，口腔癌第0期、第1期的5年存活率有7至8成以上。

國健署表示，每2年1次糞便潛血檢查，可降低35%大腸癌死亡率；嚼食檳榔或吸菸習慣者，定期每2年1次接受口腔黏膜檢查，可降低26%口腔癌死亡風險；每3年1次子宮頸抹片檢查，可降低約70%子宮頸癌死亡率；每2年1次乳房X光攝影檢查，可降低41%乳癌死亡率；低劑量電腦斷層檢查（LDCT），可降低重度吸菸者20%肺癌死亡率。

國健署癌症防治組長林莉茹說，106年至110年5項癌症5年期別相對存活率分析指出，大腸癌、女性乳癌、子宮頸癌及肺癌的第0期、第1期的5年存活率皆超過9成，口腔癌第0期、第1期的5年存活率有7至8成以上；但若進展到第4期，大腸癌與肺癌5年存活率僅為1成多，子宮頸癌約2成5，乳癌與口腔癌則不到4成。

林莉茹指出，以大腸癌篩檢為例，根據研究顯示，糞便潛血篩檢為陽性者，若在篩檢後超過6個月以上再做大腸鏡檢查，得到晚期大腸癌的風險可達2倍，而若超過1年才做大腸鏡檢查者，則風險更達2.8倍；因此愈早接受進一步檢查，罹癌的風險就愈低。

112年接受政府補助癌症篩檢服務約480萬人次，林莉茹說，民眾除可到醫療院所就近接受篩檢，也能透過國健署與醫療機構及當地方衛生單位建構的篩檢服務網絡，由衛生局所結合社區、職場到點設站。

如企業內女性員工，符合婦女乳房X光攝影檢查資格滿20人，也可向所在地衛生局或國健署核可的乳房X光攝影醫療機構提出需求，由醫療院所安排乳房攝影檢查巡迴車，把篩檢服務直接送到公司，也可以結合雇主提供的勞工健檢，或搭配國健署成人預防保健服務。

國健署 大腸癌 子宮頸癌

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