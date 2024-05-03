快訊

個申面試要當兩眼發光學生 跨界、自主學習力會加分

影／五億高中生6月28日宣判！夏男開庭不耐煩、笑法官

新光金與台新金合併案看4重點 新光三越成關鍵角色

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為看孫子出生決心抗癌 肺癌3期阿公做螺旋刀防腦轉移有成效

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
光田綜合醫院放射腫瘤科呂彥德醫師認為，小細胞肺癌存活率低，是真正的「癌王」。圖／光田綜合醫院提供
光田綜合醫院放射腫瘤科呂彥德醫師認為，小細胞肺癌存活率低，是真正的「癌王」。圖／光田綜合醫院提供

台中70歲張姓男子久咳不癒，檢查發現竟罹患第三期小細胞肺癌，光田綜合醫院放射腫瘤科呂彥德醫師表示，患者雖屬肺癌3B期，但利用螺旋刀放射治療搭配化療逐步清除癌細胞，並做腦部預防轉移治療，效果佳。

呂彥德醫師表示，張男是小細胞肺癌患者，這類型患者治療效果往往不佳，對藥物反應也很差，在臨床上是屬於較惡性的癌症，尤其已到第3期、且患者年齡偏高，種種原因讓張男一度考慮放棄治療，但因為張的兒媳婦已懷孕三個月，家屬與阿公都希望能迎接孫子出生，陪小孫子長大，因此最後決定奮力一搏，積極抗癌。

呂彥德說明，小細胞肺癌有幾個特點，一是很難發現，其次易迅速惡化、容易轉移、復發率高，過去小細胞肺癌的患者很少存活超過2年，5年內存活機率只有6%，比胰臟癌更低，所以稱得上是真正的「癌王」，張姓阿公的癌化處的長度約有12公分，面積不小，醫療團隊為他擬定「同步化放療」的抗癌方案，逐步清除體內的癌細胞。

呂彥德醫師表示，小細胞肺癌除了治癒機率低外，更常轉移至腦部，治療時為預防轉移，需利用螺旋刀做預防性的全腦照射，這種放射治療容易造成患者智力、記憶力、腦部神經系統的損傷，因此常讓患者卻步。不過現行螺旋刀放射治療進步，可透過精密運算讓放射線避開海馬迴的範圍，減緩放射治療對患者記憶力與智力的影響，達到最精準的治療效果。

呂彥德醫師表示，張姓阿公經歷此次抗癌後，下定決心戒除吸了幾十年的煙，也早睡早起，維持清淡飲食，定期就醫回診，目前抗癌滿3年，體內無任何癌細胞存活，以70歲的高齡患者來說，抗癌算是成功。

呂彥德說，不少高齡患者在發現自己罹癌後，常因自覺高齡，而放棄治療的可能，很可惜，建議患者還是與醫師討論，先了解各種治療的可能性，不輕言放棄治療的可能，才是面對生命的樂觀態度。

患者 肺癌 醫師

延伸閱讀

美426億樂透得主曝光！移民自寮國的抗癌鬥士 兌獎第一件事是「這個」

【分享故事抽好禮】換我給你勇氣！擁抱希望的抗癌故事大募集

32歲網紅抗癌5年離世 享年32歲死訊藏1個月

星希亞肺腺癌病逝！吳淡如曝交情認「這2年狀況不好」

相關新聞

「找對象前記得先握手」 泌尿科醫證實：男性握力越強 性能力越佳

泌尿科醫師陳昭安近日在臉書證實，男性的性功能強不強，與手的握力有關。陳昭安表示，若手的握力增加5公斤，性能力勃起的障礙就能降低約18%的機率。

滅蟑藥一晚被吃光卻沒屍體…他目睹「吃到飽」崩潰求助 網力推除蟑好物

最近準備進入夏季，天氣逐漸濕熱，蟑螂蚊蟲也開始蠢蠢欲動，一名網友表示去年他買了滅蟑藥效果極佳，於是今年他施了兩倍劑量，結果藥每天都被吃完卻一隻屍體都沒有，還目睹蟑螂把藥一顆顆吃掉，原PO傻眼「有這麼好吃嗎？」

男童摸狗沒洗手就碰嘴 感染沙門氏菌黑泥便1天10幾次

高雄一名2歲半男童摸狗後沒洗手就接觸嘴巴，事後發燒腹痛，腹瀉黑泥便一天10幾次，拉到虛脫無力，父母帶他掛門診就醫，住院後...

淡水熱門拍照景點限時開放 農友謝簡素打造9座5色南瓜隧道

每年5、6月是新北淡水南瓜產季，其中有「屯山阿嬤」稱號的農友謝簡素，透過棚架式栽培，種出結實纍纍、色彩繽紛的栗子南瓜，並...

為看孫子出生決心抗癌 肺癌3期阿公做螺旋刀防腦轉移有成效

台中70歲張姓男子久咳不癒，檢查發現竟罹患第三期小細胞肺癌，光田綜合醫院放射腫瘤科呂彥德醫師表示，患者雖屬肺癌3B期，但...

年輕族群心理諮商補助年中將到期 逾2萬人受惠

由於近年青少年自殺死亡率逐年上升，為提早接住「藍色」少年們，衛福部在去年8月起推出「年輕族群心理諮商方案」，補助15至3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。