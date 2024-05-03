為看孫子出生決心抗癌 肺癌3期阿公做螺旋刀防腦轉移有成效

台中70歲張姓男子久咳不癒，檢查發現竟罹患第三期小細胞肺癌，光田綜合醫院放射腫瘤科呂彥德醫師表示，患者雖屬肺癌3B期，但利用螺旋刀放射治療搭配化療逐步清除癌細胞，並做腦部預防轉移治療，效果佳。

呂彥德醫師表示，張男是小細胞肺癌患者，這類型患者治療效果往往不佳，對藥物反應也很差，在臨床上是屬於較惡性的癌症，尤其已到第3期、且患者年齡偏高，種種原因讓張男一度考慮放棄治療，但因為張的兒媳婦已懷孕三個月，家屬與阿公都希望能迎接孫子出生，陪小孫子長大，因此最後決定奮力一搏，積極抗癌。

呂彥德說明，小細胞肺癌有幾個特點，一是很難發現，其次易迅速惡化、容易轉移、復發率高，過去小細胞肺癌的患者很少存活超過2年，5年內存活機率只有6%，比胰臟癌更低，所以稱得上是真正的「癌王」，張姓阿公的癌化處的長度約有12公分，面積不小，醫療團隊為他擬定「同步化放療」的抗癌方案，逐步清除體內的癌細胞。

呂彥德醫師表示，小細胞肺癌除了治癒機率低外，更常轉移至腦部，治療時為預防轉移，需利用螺旋刀做預防性的全腦照射，這種放射治療容易造成患者智力、記憶力、腦部神經系統的損傷，因此常讓患者卻步。不過現行螺旋刀放射治療進步，可透過精密運算讓放射線避開海馬迴的範圍，減緩放射治療對患者記憶力與智力的影響，達到最精準的治療效果。

呂彥德醫師表示，張姓阿公經歷此次抗癌後，下定決心戒除吸了幾十年的煙，也早睡早起，維持清淡飲食，定期就醫回診，目前抗癌滿3年，體內無任何癌細胞存活，以70歲的高齡患者來說，抗癌算是成功。

呂彥德說，不少高齡患者在發現自己罹癌後，常因自覺高齡，而放棄治療的可能，很可惜，建議患者還是與醫師討論，先了解各種治療的可能性，不輕言放棄治療的可能，才是面對生命的樂觀態度。