大腸癌治療引手腳腫痛 長庚研究補鋅助改善

臨床發現，大腸癌晚期患者使用部分口服藥物，可能出現手腳皮膚疼痛、紅腫及水泡等副作用症狀。長庚醫院指出，研究發現補充微量元素鋅，可改善標靶藥物引起的手腳皮膚反應。

因大腸癌晚期用藥引起手腳紅腫痛的個案，在醫院並不少見，62歲的陳姓男子是其中之一，確診大腸癌第4期的他，開始勇敢接受標靶藥物治療，大約服藥2週，手腳開始紅腫不適，醫療團隊評估建議口服鋅補充劑，服用1個月，手腳症狀明顯改善，讓他在抗癌路上減少副作用負擔。

部分晚期大腸癌治療藥物，能抑制腫瘤血管生成，控制腫瘤生長轉移，但根據臨床觀察，超過半數使用這類藥物的患者會出現四肢皮膚疼痛、紅腫及水泡等副作用。林口長庚醫院腫瘤科主治醫師黃文冠近日透過新聞稿提到，當患者副作用太嚴重，甚至須考慮停藥，影響腫瘤控制。

轉移性大腸癌患者服用血管內皮生長因子受體標靶藥物後，引起皮膚副作用原因仍不明，但國際已有證據顯示缺乏鋅是重要危險因子，林口長庚醫院展開研究，將65名轉移性大腸癌患者隨機分為2組，分別為接受治療同時給予口服鋅補充劑，以及不補鋅僅接受治療。

結果顯示，接受治療後8週，補充鋅組別的病人減少43%嚴重手腳皮膚反應發生率，同時發現，治療前鋅濃度較低的患者，發生嚴重手腳皮膚反應機率確實較高。林口長庚醫院一般外科主任葉俊男說，這項研究證實補充微量元素鋅，可減少晚期大腸癌患者服用標靶藥物引起嚴重手腳皮膚反應。

黃文冠表示，鋅是人體必需微量元素，在維持皮膚健康和修復中扮演重要角色，可促進表皮生長。富含鋅的天然食物有肉類、海鮮和貝類，也可多攝取肝臟、蛋、牛奶、全穀類及豆類等。不過，針對改善標靶藥物引起的手腳皮膚反應，仍需透過藥物補充才有較佳效果。

這項研究成果去年12月同步刊登於「美國皮膚科學會期刊」（Journal of the American Academy ofDermatology）及「歐洲癌症期刊」（European Journalof Cancer）。黃文冠認為，儘管仍需更大規模研究驗證，但鋅補充確實是值得考慮的處置。