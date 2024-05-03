學會與自己獨處 一個人也很快樂！心理醫師分享10大「孤獨」優點

孤獨一開始可能會讓人感到害怕，不過當你學會喜歡獨處時，一些非常奇妙的事情就會開始發生。

人生活在世上，偶爾或多或少都會感受到孤獨，這種孤獨感有時甚至會吞噬內心，讓自己覺得更加寂寞和孤單，彷彿在一切壓力的侵蝕下，也沒有什麼能夠依靠。

有些人會認為，孤獨是件壞事，因為這可能代表了孤寂、落寞、冷清和無奈，但事實上，一個人獨處有許多的好處，不僅能讓自我生理和心理層面都有所成長，也能從擁抱自我的感悟中，有著醍醐灌頂的豁達。

但所謂的孤獨，並不是代表一個人是否單身，而是每個人都應該在心境上留給自己獨處的時間──當你在各種社交活動疲乏、厭倦應酬討好的時刻，懂得聆聽自己聲音時，人生會更快樂。

《Bolde》分享，孤獨一開始可能會讓人感到害怕，不過當你學會喜歡獨處時，一些非常奇妙的事情就會開始發生。

1、你會更信任自己

人們有時候在和群體相處時，偶爾會因為各種不同的聲音、質疑，而讓人開始懷疑自己，但當你願意在自己身上花更多的時間，你就愈能意識到，其實有許多擔憂都是多餘的，因為你遠比自己想像的還要強大。

專家說，你永遠無法像信任自己一樣信任別人，當所有人都背棄你的時候，唯有你可以給自己自信。當能夠擁抱自己，對自我的信賴就會更穩固，更能打破許多自我懷疑的憂愁，令人更快樂。

2、接受自己的缺點、擁抱更真實的自我

學會獨處是一個漸進式的過程，這對許多人來說可能非常困難，特別是那種24小時、每週7天都要和別人在一起的人。

然而，一旦你開始享受孤獨、和自己獨處，你就會開始對自己感到自在，過往試圖隱瞞或假裝不存在的缺陷，其實也不再那麼糟糕，且能更接受最真實的自己。這是一個令人驚喜的自由，而且這種心情，會延續到你和他人的關係中。

3、可以做自己想做的事情

可以做自己想做的事情。圖／Ingimage

獨處的一大自由，就是你可以隨心所欲的做自己想做的事情。當你處在戀愛關係時，你做任何計畫或決定都必須考慮另一半的感受，你不能假設對方都要完全配合你的決定。

而當你獨自一人時，一切都取決於自己——你是自己的老闆，也是唯一需要取悅的人，在正常的範圍下，做任何事情也不需要顧慮他人的感受。夫妻、情人之間如果能也讓對方有自己的空間，是人生很重要的課題。

4、你會更清楚自己內心的聲音

在現代的社會上，每個人的生活都充滿了各種雜音和訊息，在各種干擾充斥的狀態下，你很少有機會能聽到自己的想法，甚至自己想要追求的目標是什麼，或許都未必知道。

專家說，當你花更多時間開始和自己相處時，你會有很多的時間可以自我檢討和反省，這種聆聽內心的感覺，會讓人更了解想要過怎樣的生活。了解自己在日常生活中想要什麼、不想要什麼非常重要，這能為自己的未來計畫奠定一些清楚的藍圖。

5、發現自己更加獨立自主

很顯然的，人生在某種程度上，依賴自己的家人、朋友並沒有什麼不好，畢竟人是群體動物，每個人都需要陪伴、支持和關懷。

但獨處的好處在於，它真正幫助人們學會如何獨立。一旦熟悉了獨處的時光，你會發現孤獨的恐懼往往是來自於內心，因此，克服孤獨的最佳方式，其實就是讓自己面對孤獨──所有的外騖、任何工作上的繁瑣、人際上的困擾，說穿了都是過往雲煙。

6、做事和工作效率會顯著提升

做事和工作效率會顯著提升。圖／Ingimage

事實上，當工作上的干擾更少時，你就會更有效率的完成工作，如果是一個人的專案或企劃，你也能將精神完全投入其中，並探究可多可能的創意。

專家說，獨處時，是完成工作最好的時機，當你不再每隔幾分鐘就被他人打斷，很快就能完成目標。此外，當真正在一個人的時刻，是許多事情事半功倍的重要時機，你能更集中注意力、充滿想像力，聆聽內心的靈感和啟發，是文思泉湧的箇中關鍵。

7、你不會再感到社交疲乏，而且精力充沛

儘管你偶爾還是喜歡和一群人相處的感覺，但這可能也會讓人筋疲力盡，特別是團體中有些人很以自我為中心時，任何不討好的行為都會消耗自己極大的能量，各種找話題、寒暄、噓寒問暖的打招呼方式，也讓人疲憊。

而內向的人通常都沒有這種困擾，他們喜歡獨處的時間，來為自己耗盡的社交能量充電——偶爾讓自己拋下人際的枷鎖，斬斷各種互動和溝通，短暫的孤獨能令人精神充沛，重新再起。

8、你會更重視和另一半的相處關係

有時候，孤獨的感受並不是要人一輩子孤單，因為人們都會需要他人的陪伴，但只要學會如何獨處，都能夠幫助你更珍惜和另一半的相處時光。

專家說，因為當你有自己的空間可以照顧自己，並確保自己處於最好的狀態時，你才能夠在每個人際關係中付出更多，並享受這樣的界線，毫無疑問的是，你的朋友和家人也會發現你的改變。

9、你不需要在乎外界的眼光

在這個社會上，每個人都時不時喜歡被讚美，被讚美能讓人感到心情愉悅，而且更有自信。但專家強調，喜歡讚美，和依靠讚美來增加自我價值是有區別的，而且有時候太過在乎讚美與否，只會讓自己更侷限。

當你學會和自己獨處時，這種對於外界評價的需求會慢慢消失，你會意識到你可以讚美自己，而且你的意見才是唯一重要的。如果你對這樣的生活方式感到滿意時，又怎麼會去在乎外界的眼光？活出自己想要的樣子最重要。

10、你不會再害怕孤單一人

專家分享，一開始，獨自度過一段孤獨的時間時，一開始可能會讓人覺得有點畏懼，甚至有點可怕，然而，一旦意識到自己有多麼偉大，而且所做的事情都是依靠自己時，你會了解這其實沒那麼可怕。

以一個人旅行為例，你要選擇最適合的交通方式、挑選正確的道路，並專注在自己、認清周遭環境，才能保有清晰想法。因為，你所做出每一個決定都會影響自己，當你只專注在自我必須了解的事物上時，那是種令人印象深刻的自由。

（本文出自2024.05.01《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）