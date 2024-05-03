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溫暖偏熱上看32度高溫 下周二起再變天

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天北部及宜花白天高溫約25至27度，中南部及台東高溫30至32度，感受溫暖偏熱。本報資料照片
今天北部及宜花白天高溫約25至27度，中南部及台東高溫30至32度，感受溫暖偏熱。本報資料照片

今天東北季風逐漸減弱，氣溫稍回升；中央氣象署表示，東半部地區局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨，南部山區並有局部較大雨勢發生的機率。北部及宜花白天高溫約25至27度，中南部及台東高溫30至32度，感受溫暖偏熱。

明天、周日環境轉為東南風或偏南風，水氣仍偏少，迎風面東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

下周一鋒面位於台灣北部海面，下周二鋒面通過台灣北部海面，水氣明顯增加，天氣不穩定，北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，下周一中部地區亦有零星短暫陣雨。

下周三、下周四東北季風稍增強，北台灣高溫稍下降，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

下周五至12日台灣附近風場逐漸轉為偏東風到東南風，東半部地區局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

近期累積雨量較多且餘震仍頻繁，山區易有土石鬆動造成崩坍、落石，若非必要避免前往山區活動，並注意自身安全。

一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

東北季風 鋒面 高溫

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