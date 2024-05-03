滅蟑藥一晚被吃光卻沒屍體…他目睹「吃到飽」崩潰求助 網力推除蟑好物

最近準備進入夏季，天氣逐漸濕熱，蟑螂蚊蟲也開始蠢蠢欲動。一名網友表示去年他買的滅蟑藥效果極佳，於是今年施了兩倍劑量，結果藥每天都被吃完卻一隻屍體都沒有，還目睹蟑螂把藥一顆顆吃掉，原PO不禁傻眼：「有這麼好吃嗎？」

一名網友在Dcard發文表示，去年買了一款蟑螂藥，標榜一隻蟑螂吃了死掉，其他同伴就會吃牠，也會一起死翹翹，後來家裡放一週真的出現一堆蟑螂屍體，半夜終於可以安心去廚房。

原PO說這個月開始變熱蟑螂又出現了，他買了跟去年同款的藥，這次甚至施了兩倍的劑量，結果每一晚藥都被吃光卻都沒看到屍體，不死心又放了一堆，卻目睹蟑螂把藥一顆一顆吃掉，「也不留給其他同伴」，讓原PO恐慌求救：「難道有抗藥性了嗎？拜託各位大神給點幫助」。

網友笑翻表示，「什麼成份這麼好吃」、「那隻先抓去勒戒吧」、「果然蟑螂界也是有這種擊敗郎，好東西都自己吃完」，也有人表示自己跟原PO買了同款的滅蟑藥，一次放10顆隔天都被吃完。

網友也推薦滅蟑好方法，「我是買一點絕，還蠻有效的」、「可以用看看一點絕」。更有高手表示，「我都去化工行買硼酸，然後再去買一包最便宜的貓飼料，兩個加在一起給我家強強加餐」。