天氣好轉周日立夏好熱 專家指典型梅雨鋒這時間才出現

暫時擺脫陰雨天氣，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天大部分地方多雲或有陽光露臉的天氣，白天隨著陽光熱力作用，各地山區午後將有雲層發展的情況，可能帶來一些局部降雨，山區以及靠近山區的平地都有受影響的機會。

吳聖宇表示，晚間台灣附近風向漸轉為偏東風，東半部仍會有些局部短暫陣雨，西半部則是多雲到晴的天氣。

氣溫部分，吳聖宇表示，今天白天高溫隨著天氣好轉，有逐漸上升的趨勢，前兩天較偏涼的北部、東北部、東部高溫會回升到25至27度或以上，中部、南部、東南部高溫預估都會來到30度以上，南部甚至會有32至33度以上的高溫。

明後天台灣附近底層風向由東南風轉偏南風，天氣型態會更偏向夏季型。吳聖宇表示，明天為東南風到偏南風，花東地區、恆春半島有局部短暫陣雨，各地山區午後有局部熱對流發展降雨的機會，也可能有雷雨出現，並且有機會影響到大台北、東半部的部分平地區域，午後外出或是到山區活動要多留意。

周日是24節氣的立夏。吳聖宇表示，以偏南風為主，同時大陸上有新的鋒面系統建立，雖然還沒有直接影響台灣，不過整體大氣不穩定度有增加的趨勢，反應在各地山區午後的熱對流發展將會變得比明天更明顯一些，平地影響範圍更大，中北部、東北部、東部的平地有機會出現午後短暫陣雨或雷雨。晚間熱對流雲層消散，天氣才會較為穩定。

周末期間各地的溫度普遍較為偏高，他說，東半部高溫約28至30度，西半部都在30度以上，中南部局部區域有33至34度或以上高溫的機會。

吳聖宇表示，下周一鋒面系統通過台灣北方向東移動，尾端部分有機會掠過台灣北部、東部，雖然鋒面結構比較好的區域偏北通過，並沒有進到台灣上空，但還是會讓台灣附近的大氣不穩定度較為偏高。北部、東半部雲量偏多，有機會出現局部短暫陣雨或雷雨，甚至中部地區也可能有些局部短暫陣雨。

不過，吳聖宇表示，真正比較容易下雨的時間，可能還是偏向中午過後，配合白天熱力作用而在陸地山區發展的熱對流降雨，雨勢不會很大，但是下雨的機會偏高。溫度方面，仍然是較為偏熱的型態，東半部高溫28至30度，西半部高溫可以到30至32度或以上，中南部局部區域有32至34度或以上高溫。

他說，下周二鋒面掠過後，底層開始有些東北風到偏北風下來到台灣附近，迎風面的北部、東半部仍會有局部短暫陣雨的機會，中南部則是山區午後有些局部熱對流的降雨。

吳聖宇表示，下周三、下周四來自北方的東北季風有更為增強的趨勢，不過隨之而來的也將是較乾的空氣跟著南下，下周三在迎風面地區仍有些局部短暫陣雨，下周四的降雨會更少，只剩下花東地區還有些零星降雨的機會，中南部山區的午後熱對流降雨也將會明顯的縮減下來。

風向轉變為北風之後，北部、東北部、東部白天的高溫也會下降，吳聖宇表示，後續空氣偏乾，陽光露臉的機會高，不過在北風較強的情況下，白天高溫有機會下壓到26至28度左右，中部、南部、東南部受影響就比較有限，高溫有超過30度以上的機會。