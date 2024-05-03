外國人撿冥婚紅包怎辦？「把我娶回家」大談異國人鬼戀

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
春河劇團新作「把我娶回家」以「已逝未婚女性待嫁」的冥婚為創作題材，加上外國男子撿到紅包的設定，發展出一連串笑中帶淚，淚中帶笑的故事。圖／春河劇團提供
春河劇團新作「把我娶回家」以「已逝未婚女性待嫁」的冥婚為創作題材，加上外國男子撿到紅包的設定，發展出一連串笑中帶淚，淚中帶笑的故事。圖／春河劇團提供

賣座強片「關於我和鬼變成家人的那件事」以幽默方式、全新角度探討台灣習俗「冥婚」。如果換成是由外國人撿到紅包，劇情又會如何發展？春河劇團新作「把我娶回家」以「已逝未婚女性待嫁」的冥婚為創作題材，加上外國男子撿到紅包的設定，發展出一連串笑中帶淚，淚中帶笑的故事。

故事源起自團長郎祖筠與她的外國先生，有次閒聊：「如果是一個外國人撿到冥婚紅包會發生什麼事？」郎祖筠因此產生了此劇的靈感，一個外國人因緣際會下撿到了紅包，在東西方不同的文化背景下，不同的信仰與不同的價值觀之間激烈碰撞，產生出許多趣味橫生的「文化衝突」。

「把我娶回家」描述一位隻身旅行的老外，撿起路邊的一只紅包袋，開啟了一段不可思議的旅程。這只紅包來自一個頗富盛名的老茶行，茶行家中寶貝孫女因意外早逝，一年後，竟託夢給阿嬤討要姻緣。虔誠保守的一家人決定以傳統冥婚丟紅包的方式來完成寶貝孫女的心願。三姑六婆躲在暗處窺探，靜待有緣人。只是，經過無數個過客，每每期待又次次落空，最後被孫女認定的「夫婿」竟然是個老外。演員包括郭子乾、王琄、楊千霈、法比歐與蕭志瑋等。

春河劇團在團長暨藝術總監郎祖筠的規劃下，不走瘋狂喜劇的路線，而以溫暖色調的喜劇探討深層議題，尤其是現代社會女性的處境。如《救救歡喜鴛鴦樓》展現出女性的義氣、《愛情哇沙米》描述女性知己情誼、《當我們同在一起》討論親職、《魔法阿媽》展現祖孫互動、《叫我林彩香!》探索母女親情等。春河總是從女性角度書寫故事，把女性的柔軟、堅毅放入戲劇之中。

「把我娶回家」以「冥婚」為創作基礎，半喪半喜的弔詭情節，融合「異國戀」的文化差異、「人鬼戀」的價值差異，各種充滿衝突、荒謬的元素，引爆幽默歡笑的情節，讓民眾釋放生活壓力。故事也蘊含著台灣人最為稱道的人情味，充滿對生者與死者的關懷與溫暖。5月3日於台北城市舞台首演，隨後於新竹縣文化局演藝廳、台中國家歌劇院、高雄衛武營國家戲劇院、桃園展演中心演藝廳、台南文化中心演藝廳、雲林表演廳六地巡迴演出。購票請洽TixFun售票系統或上春河劇團官方網站及臉書粉絲專頁。

春河劇團新作「把我娶回家」以「已逝未婚女性待嫁」的冥婚為創作題材，加上外國男子撿到紅包的設定，發展出一連串笑中帶淚，淚中帶笑的故事。照片依序由左至右為：法比歐、楊千霈。圖／春河劇團提供
春河劇團新作「把我娶回家」以「已逝未婚女性待嫁」的冥婚為創作題材，加上外國男子撿到紅包的設定，發展出一連串笑中帶淚，淚中帶笑的故事。照片依序由左至右為：法比歐、楊千霈。圖／春河劇團提供

外國人 紅包

延伸閱讀

法比歐不敢亂撿紅包 被問「結紮」嚇瘋

當冥婚碰上老外 舞台劇「把我娶回家」笑中帶淚

女高管開名車高調炫富！喝喜酒下豪語「包3桌禮金」 新人拆紅包傻眼

為黃子佼加油遭網友出征 郎祖筠無奈發聲了

相關新聞

點值若0.95元 衛福部：恐漲健保費

疫後民眾就醫率上升，造成健保點值偏低，醫界大喊營運吃不消，立法院社福及衛環委員會昨審查「健保法第六十二條文修正草案」，研...

健康主題館／錯用保鮮膜 毒素吃下肚

● 保鮮膜分4類 耐熱程度大不同

陳亮恭：全人口結構介入 改變老化軌跡

台灣明年將邁入超高齡社會，65歲以上占總人口20.8%，老年人口增加，再加上少子化，造成勞動力銳減，照顧問題更需重視。台...

AZ承認疫苗可能引血栓 疾管署：期間內可再提疫苗救濟

據外媒報導，AZ疫苗廠在法庭中承認，其新冠疫苗可能會引起包含血栓等罕見副作用。衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，將持續追蹤A...

感冒後鼻塞更嚴重！他就醫才知是鼻竇乳突瘤 醫曝「1情況」快到醫院檢查

長期鼻塞未必是鼻竇炎，彰化縣54歲黃姓男子右鼻腔不通暢多年，稍加用力呼吸就好一點，因此從未在意，直到一個月前感冒，右鼻腔...

明天要回暖了！高溫升至27度 下周「這天」鋒面接近北部再轉雨

中央氣象署指出，明天東北季風減弱，各地回溫，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區多雲，午後有短暫雷陣雨，周末僅東半部有局部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。