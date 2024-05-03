外國人撿冥婚紅包怎辦？「把我娶回家」大談異國人鬼戀

賣座強片「關於我和鬼變成家人的那件事」以幽默方式、全新角度探討台灣習俗「冥婚」。如果換成是由外國人撿到紅包，劇情又會如何發展？春河劇團新作「把我娶回家」以「已逝未婚女性待嫁」的冥婚為創作題材，加上外國男子撿到紅包的設定，發展出一連串笑中帶淚，淚中帶笑的故事。

故事源起自團長郎祖筠與她的外國先生，有次閒聊：「如果是一個外國人撿到冥婚紅包會發生什麼事？」郎祖筠因此產生了此劇的靈感，一個外國人因緣際會下撿到了紅包，在東西方不同的文化背景下，不同的信仰與不同的價值觀之間激烈碰撞，產生出許多趣味橫生的「文化衝突」。

「把我娶回家」描述一位隻身旅行的老外，撿起路邊的一只紅包袋，開啟了一段不可思議的旅程。這只紅包來自一個頗富盛名的老茶行，茶行家中寶貝孫女因意外早逝，一年後，竟託夢給阿嬤討要姻緣。虔誠保守的一家人決定以傳統冥婚丟紅包的方式來完成寶貝孫女的心願。三姑六婆躲在暗處窺探，靜待有緣人。只是，經過無數個過客，每每期待又次次落空，最後被孫女認定的「夫婿」竟然是個老外。演員包括郭子乾、王琄、楊千霈、法比歐與蕭志瑋等。

春河劇團在團長暨藝術總監郎祖筠的規劃下，不走瘋狂喜劇的路線，而以溫暖色調的喜劇探討深層議題，尤其是現代社會女性的處境。如《救救歡喜鴛鴦樓》展現出女性的義氣、《愛情哇沙米》描述女性知己情誼、《當我們同在一起》討論親職、《魔法阿媽》展現祖孫互動、《叫我林彩香!》探索母女親情等。春河總是從女性角度書寫故事，把女性的柔軟、堅毅放入戲劇之中。