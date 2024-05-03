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點值若0.95元 衛福部：恐漲健保費

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
衛福部長薛瑞元指出，若是要將健保點值提升到每點至少0.95元，健保費率估計要從現行5.17%調高到6%才夠；若為每點1元的話，提高到上限6%恐怕也難以支應。記者杜建重／攝影
衛福部長薛瑞元指出，若是要將健保點值提升到每點至少0.95元，健保費率估計要從現行5.17%調高到6%才夠；若為每點1元的話，提高到上限6%恐怕也難以支應。記者杜建重／攝影

疫後民眾就醫率上升，造成健保點值偏低，醫界大喊營運吃不消，立法院社福及衛環委員會昨審查「健保法第六十二條文修正草案」，研議保障健保點值不可低於○點九五或一元。衛福部長薛瑞元說，點值保障每點○點九五或一元，預估今年底就要漲保費，最終三版本草案均送出委員會，一個月內完成黨團協商。

現行健保採取總額支付，由前一年推估下一年度的健保支出作為健保總額預算編列，訂出醫療給付費用總額，並採點值支應。立委王育敏、國民黨團提案應保障健保點值不可低於○點九五，立委蘇清泉則提案不可低於一元，準總統賴清德於選前也喊出健保點值目標為一點一元。

薛瑞元說，健保點值每點至少○點九五元，一年約增七○五億元，健保費率估需調至上限百分之六；每點一元則需多一一五五億元，費率調到上限也不夠，若沒有合適財源、配套，保費又不能調整，健保不出兩年就會倒了，健保署長石崇良恐成全國最大債務人。

薛瑞元也說，這個時間點審查法案有些尷尬，本月廿日要離開部長一職，以手上現有資源無法達到點值目標，但健保點值保障○點九元是可行的。

薛瑞元強調，無意批評賴清德的健保政策，僅是老實提出可能面臨的問題，並警告新政府團隊須思考財務來源。

最後三版本修正草案保留送出衛環委員會。委員會召委王育敏說，一個月內將安排黨團協商，讓各界充分表達意見，最終結果是○點九五或一元，仍要看協商結果，期待衛福部提出相關配套。

醫改會執行長林雅惠說，不反對政黨提出點值改善措施，但後續配套很重要，須審慎面對，不論是採取總額目標、上限或不採取總額都須思考。

保費 健保署 薛瑞元

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