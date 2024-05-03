聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／運用祕密法則 營造幸福生活

聯合報／ 文／奇異果（高市左營）
營造幸福快樂的生活，是不需要靠性愛來維持的。圖／奇異果提供
營造幸福快樂的生活，是不需要靠性愛來維持的。圖／奇異果提供

老公已晉級為使用「敬老卡」的資深之齡，而我也即將與耳順之年劃上等號，在漸漸邁入「老夫老妻」稱號的我們，如今雖仍存夫妻之愛，不會相對兩無言，但已經到了少有身體接觸的親人境界。

熟齡之後，不再血氣方剛、熱情如火，加上婚齡愈久，生活上的柴米油鹽、人際來往，以及養兒育女、工作專注的影響，讓人對於兒女情長及性愛這等事就慢慢淡化，久而久之，也就習慣成自然。

多年前就屆齡退休的老公賦閒在家，而仍在職場的我，朝八晚五。老公退休後，肩負起所有家務及子女上下學接送任務，讓我無後顧之憂地為工作付出，假日我們則會安排全家出遊。兒子們到北部讀大學後，我和老公閒來無事，就會安排假期到國內知名景點旅行。

兩個兒子大學畢業後各自就業，去除經濟及精神的負擔後，我們原本規畫出國旅行，適逢疫情嚴峻期間，我們就乖乖安於室，修身養性、早睡早起、休養生息，把身體照顧好，等待疫情去除，開放國門的曙光再起，再好好安排兩人出遊計畫。

「心裡怎麼想，事情就會往那個方向發展。」那些年我們運用「祕密」法則，不斷正向思考，疫期就在煩擾世間三年後歸於平靜，國門再度開啟，也成就了我們出國旅行的夢想，因此，營造幸福快樂的生活，是不需要靠性愛來維持的。

國旅 疫情 老公

延伸閱讀

致力實踐環境永續 朝陽科大獲天下雜誌USR大學公民獎私立技職第一

NBA／金塊波特家族第3人出事！20歲大學籃球員弟弟酒駕被逮

史丹佛、聖克拉拉大學和平示威 展現校園團結籲反戰

紗倉真菜公開行程「一天啪3場」粉絲擔心操壞了！

相關新聞

AZ承認疫苗可能引血栓 疾管署：期間內可再提疫苗救濟

據外媒報導，AZ疫苗廠在法庭中承認，其新冠疫苗可能會引起包含血栓等罕見副作用。衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，將持續追蹤A...

感冒後鼻塞更嚴重！他就醫才知是鼻竇乳突瘤 醫曝「1情況」快到醫院檢查

長期鼻塞未必是鼻竇炎，彰化縣54歲黃姓男子右鼻腔不通暢多年，稍加用力呼吸就好一點，因此從未在意，直到一個月前感冒，右鼻腔...

明天要回暖了！高溫升至27度 下周「這天」鋒面接近北部再轉雨

中央氣象署指出，明天東北季風減弱，各地回溫，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區多雲，午後有短暫雷陣雨，周末僅東半部有局部...

健康主題館／錯用保鮮膜 毒素吃下肚

● 保鮮膜分4類 耐熱程度大不同

健康你我他／運用祕密法則 營造幸福生活

老公已晉級為使用「敬老卡」的資深之齡，而我也即將與耳順之年劃上等號，在漸漸邁入「老夫老妻」稱號的我們，如今雖仍存夫妻之愛...

徵文／5月徵文主題「老夫老妻還需性愛？」

對於許多中老年伴侶來說，兩人世界幾乎已無性愛，想不起來上一次溫存激情是什麼時候，生活只剩柴米油鹽醬醋茶。上了年紀的你（妳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。