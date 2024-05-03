健康你我他／運用祕密法則 營造幸福生活

老公已晉級為使用「敬老卡」的資深之齡，而我也即將與耳順之年劃上等號，在漸漸邁入「老夫老妻」稱號的我們，如今雖仍存夫妻之愛，不會相對兩無言，但已經到了少有身體接觸的親人境界。

熟齡之後，不再血氣方剛、熱情如火，加上婚齡愈久，生活上的柴米油鹽、人際來往，以及養兒育女、工作專注的影響，讓人對於兒女情長及性愛這等事就慢慢淡化，久而久之，也就習慣成自然。

多年前就屆齡退休的老公賦閒在家，而仍在職場的我，朝八晚五。老公退休後，肩負起所有家務及子女上下學接送任務，讓我無後顧之憂地為工作付出，假日我們則會安排全家出遊。兒子們到北部讀大學後，我和老公閒來無事，就會安排假期到國內知名景點旅行。

兩個兒子大學畢業後各自就業，去除經濟及精神的負擔後，我們原本規畫出國旅行，適逢疫情嚴峻期間，我們就乖乖安於室，修身養性、早睡早起、休養生息，把身體照顧好，等待疫情去除，開放國門的曙光再起，再好好安排兩人出遊計畫。

「心裡怎麼想，事情就會往那個方向發展。」那些年我們運用「祕密」法則，不斷正向思考，疫期就在煩擾世間三年後歸於平靜，國門再度開啟，也成就了我們出國旅行的夢想，因此，營造幸福快樂的生活，是不需要靠性愛來維持的。